Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.14 комментариев
США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене
В Йемене заявили об ударах США по северу провинции Ходейда на западе страны
США и Великобритания нанесли новые авиаудары по территории Йемена, которые пришлись по позициям правящего на севере страны шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), сообщил йеменский военный источник.
Источник заявил, что американские и британские военные самолеты бомбят объекты группировки «Ансар Алла» (хуситы) в районе Аль-Лухия на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море, передает РИА «Новости».
Между тем, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS заявил, что США не хотят конфликта с хуситами и с Йеменом, просто военные пытаются прекратить нападения, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Совета Безопасности ООН по ситуации в Красном море не дает права даже думать о нанесении ударов по Йемену.
В посольстве России в Йемене заявили, что удары коалиции во главе с США и Британией по объектам хуситов в Йемене грозят дальнейшим ухудшением положения населения страны.