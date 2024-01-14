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    Украину зовут воевать за Британию
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    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    14 комментариев
    14 января 2024, 20:04

    США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

    В Йемене заявили об ударах США по северу провинции Ходейда на западе страны

    Tекст: Вера Басилая

    США и Великобритания нанесли новые авиаудары по территории Йемена, которые пришлись по позициям правящего на севере страны шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), сообщил йеменский военный источник.

    Источник заявил, что американские и британские военные самолеты бомбят объекты группировки «Ансар Алла» (хуситы) в районе Аль-Лухия на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море, передает РИА «Новости».

    Между тем, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS заявил, что США не хотят конфликта с хуситами и с Йеменом, просто военные пытаются прекратить нападения, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Совета Безопасности ООН по ситуации в Красном море не дает права даже думать о нанесении ударов по Йемену.

    В посольстве России в Йемене заявили, что удары коалиции во главе с США и Британией по объектам хуситов в Йемене грозят дальнейшим ухудшением положения населения страны.

    14 января 2024, 11:23
    В Киеве заявили о сложности содержания F-16

    Игнат: Содержать истребители F-16 будет очень сложно

    В Киеве заявили о сложности содержания F-16
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хочет полностью перейти на западную технику, но содержать, в частности, истребители F-16 будет очень сложно, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, что касается истребительной авиации и вертолетов, Украина должна перейти на западную технику, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что инфраструктура для натовских самолетов типичная, но каждый тип самолета будет дополнительной нагрузкой на его эксплуатацию.

    Он добавил, что Украина использует четыре типа советских самолетов и ожидает западный F-16, а содержать разные типы техники очень сложно.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося.

    Коментарии (14)
    14 января 2024, 05:16
    В Давосе решили обсудить «болезнь X», в 20 раз более смертоносную, чем коронавирус
    В Давосе решили обсудить «болезнь X», в 20 раз более смертоносную, чем коронавирус
    @ Mubashir Hassan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) планируется обсудить «болезнь X», которая якобы многократно может превзойти по количеству смертей пандемию коронавируса.

    Эта новая неизвестная «болезнь X» может вызвать в 20 раз больше смертей, чем пандемия коронавируса, об этом предупреждала Всемирная организация здравоохранения, сообщили организаторы форума, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи планируется обсудить то, как нужно подготовить системы здравоохранения к предстоящим вызовам. На ней планируется участие главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, министра здравоохранения Бразилии и других экспертов по здравоохранению. Она пройдет 17 января.

    В 2020 году ВОЗ сообщала, что первым «патогеном X» стал коронавирус SARS-CoV-2, но есть вероятность возникновения новых. Этому способствуют разработки биологического оружия и изменения окружающей среды.

    Коментарии (60)
    14 января 2024, 10:15
    Протоиерея Алексея Уминского лишили священного сана

    Церковный суд Москвы лишил священного сана протоиерея Алексея Уминского

    Протоиерея Алексея Уминского лишили священного сана
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Церковный суд Москвы решил лишить протоиерея Алексея Уминского священного сана, теперь решение должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщила пресс-служба Московской городской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

    В сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы, говорится, что 13 января 2024 года прошло заседание Церковного суда города Москвы по делу протоиерея Алексия Уминского. Отмечается, что на заседании в соответствии со ст. 45, п. 3 Положения о церковном суде Русской православной церкви признано, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов протоиерей Алексий Уминский подлежит извержению из священного сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление), передает РИА «Новости».

    В Московской городской епархии РПЦ указали, что протоиерея отказался исполнять патриаршего благословения и не прочитал молитву о Святой Руси за Божественной литургией.

    В суде добавили, что Алексея Уминского трижды вызывали на заседания церковного суда и не являлся без объяснения причин, поэтому решение Епархиального суда города Москвы было принято в его отсутствие.

    Ранее Епархиальный суд Москвы РПЦ постановил лишить архимандрита Кирилла (Говоруна) священного сана.

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    14 января 2024, 15:15
    Дерипаска спрогнозировал окончание конфликта на Украине

    Дерипаска сообщил о возможном окончании конфликта на Украине не раньше мая 2025 года

    Дерипаска спрогнозировал окончание конфликта на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Разрешение конфликта на Украине произойдет не раньше мая 2025 года, считает российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

    Дерипаска в своем Telegram-канале, комментируя начало работы Всемирного экономического форума в Давосе, отметил, что, по словам организаторов, главной темой будет переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине, передает РИА «Новости».

    Бизнесмен уточнил, что США будут представлены на форуме на высоком уровне – приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что конструктивный разговор о ситуации на Украине не состоится, поскольку делегации из России не будет. Дерипаска выразил уверенность в том, что мира раньше мая следующего года ждать и не стоит.

    Как подчеркнул бизнесмен, на повестке также будут обсуждать конфликт и его решение в секторе Газа, а еще одно важной темой станет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга.

    Дерипаска сообщил, что на форуме пройдет закрытая встреча руководителей ЦБ, а также запланированы выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Ранее замглавы НАТО Мирча Джоанэ заявил, что конфликт на украинской территории продлится еще долго, он может не завершиться и в 2025 году.

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    14 января 2024, 12:28
    Сын Марадоны заявил об убийстве отца

    Сын Марадоны заявил, что его отца убили

    Сын Марадоны заявил об убийстве отца
    @ Zz-Arch Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона был убит, заявил его внебрачный сын Диего Марадона-младший, комментарий которого приводит испанская газета Marca.

    По его словам, дети футболиста действительно верят в аргентинское правосудие, поскольку их отца убили и бросили его на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Марадона-младший добавил, что до последнего дня будет бороться за справедливость, передает ТАСС.

    Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В воскресенье СМИ сообщили, что врача спортсмена Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста.

    Коментарии (3)
    14 января 2024, 13:55
    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов

    Представитель 3mx Шандобыло: Комплекс «Сания» не позволяет дронам противника подлететь к российским танкам

    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские танки в зоне спецоперации нуждаются в усиленной защите от украинских дронов. Именно поэтому была создана система, позволяющая сбивать БПЛА на большом удалении от машины. Кроме того, «Сания» практически не «подсвечивает» технику для РЭР ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал представить компании-разработчика комплекса «Сания» Сергей Шандобыло.

    «В зоне спецоперации стало окончательно понятно, что любой РЭБ – это своего рода новогодняя елка, которая ярко «светится» для систем радиоэлектронной разведки (РЭР). Суть «Сании» заключается в том, что она способна включаться только в момент появления FPV-дрона в зоне видимости. То есть она заранее не подсвечивает наши танки для разведки противника», – рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию компании 3mx.  

    «Более того, «Сания» способна подавлять дрон противника на довольно большом расстоянии от самих танков. То есть БПЛА просто не успевает подлететь. Сама система работает следующим образом: в режиме радиомолчания она пассивно сканирует пространство на наличие сигналов от FPV-дронов и при его появлении активирует защиту. Сама защита работает до тех пор, пока комплекс продолжает видеть дрон. Как только аппарат падает, еще 30 секунд идет подавление, а затем «Сания» выключается», – объяснил эксперт.

    Специалист назвал еще одну особенность разработки. «У дрона есть приемник и передатчик. И приемники обладают широким спектром используемых частот. В то время как передатчики видеосигнала более-менее универсальны в плане частотности. Поэтому «Сания» детектирует именно видео, которое проще обнаружить», – пояснил он.

    По его словам, необходимость создания комплекса была обусловлена в том числе ролью танков на поле СВО. «На фоне этого мы сделали так, чтобы «Санию» можно дорабатывать, устанавливать и снимать с танков буквально в полевых условиях. Для наших ребят в зоне спецоперации это очень важно», – дополнил собеседник.

    Резюмируя, Шандобыло подчеркнул, что сейчас для российских танков, по сути, создан комплекс мер защиты, который включает в себя и уже нашумевшие «мангалы». И в совокупности с «Санией» это позволит обезопасить машины от дронов противника.

    Ранее Минобороны сообщило, что на российских танках в зоне СВО используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx.

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины. В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского. Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными

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    14 января 2024, 06:39
    Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовит «торги» на место премьера Шмыгаля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офис украинского президента Владимира Зеленского намеревается создать новое правительство перед наступающим кризисом, он планирует «торги» на место премьера, заявил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в киевском СИЗО по делу о государственной измене.

    Офис Зеленского готовит правительство «национального единства» перед наступлением экономическим, финансовым и социальным кризисами, заявил Дубинский. Его слова публикуют в соцсетях его адвокаты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что для премьер-министра Дениса Шмыгаля готовят «бомбу» в виде протокола украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

    Парламентарий пояснил, что замена главы украинского правительства даст поле «для торга» как внутри, так и снаружи Украины.

    Также Дубинский высказался по поводу сбора подписей депутатов Рады за отставку спикера парламента Руслана Стефанчука. Он пояснил, что сделают тогда, когда это потребуется Зеленскому, поскольку без депутатов «Слуги народа» убрать спикера не получится. По словам Дубинского, Стефанчука «берут в заложники свои же».

    Депутат также отметил, что украинские власти согласились с тем, что призыв в ВСУ будет «массовым и жестоким», киевский режим хочет показать, что готов идти «до победного конца».

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    14 января 2024, 10:57
    Умер поэт Лев Рубинштейн

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщила его дочь.

    Она написала на странице «Живого Журнала» о смерти сегодня своего отца, передает РИА «Новости».

    Напомним, Рубинштейн 8 января был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Ему проведена операция, врачи борются за его жизнь.

    В пятницу дочь поэта опровергала информацию из СМИ о его смерти.

    Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».

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    14 января 2024, 16:32
    Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине

    МИД Швейцарии призвал включить Россию в обсуждение мирного урегулирования на Украине

    Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе.

    Пресс-конференция транслировалась онлайн на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Как указал Кассис, необходимо найти путь к тому, чтобы Россия была включена в процесс. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», передает ТАСС.

    В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает СВО.

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    13 января 2024, 21:57
    NYT: Военные перспективы Киева выглядят мрачно из-за нехватки людей и вооружений

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились, сообщает газета The New York Times.

    Издание напомнило, что западные союзники Киева не могут больше гарантировать Украине поставки военной помощи на том же уровне, что в прошлом году, а украинское контрнаступление завершилось, не достигнув ни одной из поставленных целей, передает ТАСС.

    Газета обращает внимание на то, что солдаты измотаны, а поредевшие подразделения пополняются лишь частично за счет немолодых и плохо обученных новобранцев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отразила украинское наступление.

    Коментарии (4)
    13 января 2024, 21:47
    Пивзавод в Умани переименовал «Жигулевское» в «Венское»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский пивоваренный завод в Умани переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское» в рамках борьбы с советским наследием, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Маркетолог пивзавода пояснил, что, по некоторым данным, рецепт «Жигулевского» якобы принадлежит австрийскому пивовару, поэтому название «Венское» «более аутентично», передает РИА «Новости».

    Ранее барельеф русского поэта Александра Пушкина демонтировали в центре Харькова на востоке Украины на станции метро, названной в его честь.

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    14 января 2024, 18:56
    В Wildberries потеряли связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада

    Wildberries: Компания не может дозвониться до 54 работников, бывших на сгоревшем складе

    В Wildberries потеряли связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Компания Wildberries пытается связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время возгорания, пока не получается дозвониться до 54 работников.

    В Wildberries заявили, что некоторые работники склада оставили там личные вещи, включая мобильные телефоны, чтобы быстро и безопасно покинуть объект, передает РИА «Новости».

    При этом число людей, с которыми не удалось установить связь, постепенно уменьшается, в том числе благодаря работе горячей линии, ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим или погибшим.

    Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями после произошедшего пожара на складе Wildberries в поселке Шушары.

    Напомним, в субботу утром под Петербургом в складском комплексе Wildberries начался пожар. Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries на площади 70 тыс. кв. метров. К вечеру субботы площадь горения сократилась до 4 тыс. кв. метров. Страховщик оценил ущерб от пожара в 10-11 млрд рублей. Позже стало известно, что сгоревший в Петербурге склад Wildberries работал без разрешения Госстройнадзора.

    Коментарии (10)
    14 января 2024, 09:17
    В Wildberries назвали дату начала выплат компенсаций продавцам

    Wildberries планирует начать выплаты компенсаций продавцам после пожара с 15 января

    В Wildberries назвали дату начала выплат компенсаций продавцам
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Маркетплейс Wildberries с 15 января планирует начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Петербурге, сообщили в компании.

    Как сообщили в компании, необходимо время, чтобы завершить оценку ущерба, с 15 января Wildberries планирует начать выплату компенсации продавцам частями, передает РИА «Новости». Там добавили, что размер компенсации будет рассчитываться так, как если бы товар был продан 13 января, при этом пострадавшие товары не попадут к покупателям..

    В компании добавили, что для установления точной суммы компенсации площадка проводит осмотр склада после допуска МЧС и сверяет данные электронных учетных систем.

    Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по пожару на складе в Петербурге.

    Госстройнадзор Петербурга заявлял, что не давал Wildberries разрешение на ввод складского помещения в Пушкинском районе.

    Напомним, ранее сообщалось, что площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв. метров.

    Коментарии (2)
    14 января 2024, 09:35
    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока

    Источник: Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО

    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону СВО, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Впервые информация о том, что Гуменюк отправился в зону СВО, появилась в соцсетях в ноябре, тогда в ГУФСИН эти данные опровергли.

    Как сообщил источник РИА «Новости», Гуменюк уехал в зону СВО.

    Напомним, в январе 2023 года Гуменюк был признан виновным в получении многомиллионных взяток и осужден на 16 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 150 млн рублей.

    Коментарии (17)
    14 января 2024, 18:34
    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом

    Командир батальона ВСУ: Ситуация с личным составом в украинской армии критическая

    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с личным составом в ВСУ на многих направлениях критическая, не хватает молодых мужчин, а средний возраст бойцов – более 40 лет, заявил командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

    Командир ВСУ добавил, что свежее пополнение очень сильно нужно украинской армии, не хватает молодых солдат, но на фронт поступают нездоровые мужчины старше 40 лет с большими проблемами со здоровьем, передает Ura.ru.

    Он сообщил, что те, кто был призван в начале боевых действий, «во многих подразделениях закончились: не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам».

    Ранее западные СМИ писали, что украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.

    Коментарии (21)
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