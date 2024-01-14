Посольство России предупредило о последствиях ударов США по Йемену

Tекст: Валентина Григоренко

В комментарии посольства, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ, говорится, что ракетно-бомбовые удары, которые нанесли в ночь на 12 января США и Британия по ряду объектов на территории Йемена, грозят дальнейшим ухудшением положения населения этой страны, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США и Британия начали наносить новые удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил.

Напомним, при первом ударе американские военные и их союзники использовали более 150 боеприпасов. Для нового удара Пентагон применил ракету «Томагавк», ей ударили по радарной установке хуситов.