США и Британия начали наносить новые удары по базе ВМС Йемена

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, удары наносятся напротив побережья города-порта Ходейда на западе Йемена, передает РИА «Новости».

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы слышны на юге города Ходейда.

Ранее СМИ сообщили, что американский и британский удары по хуситам в Йемене начали планировать 1 января после совещания у президента США Джо Байдена с командой по нацбезопасности.

Напомним, при первом ударе американские военные и их союзники использовали свыше 150 боеприпасов. Для нового удара Пентагон применил ракету «Томагавк», ей ударили по радарной установке хуситов.