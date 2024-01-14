Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.10 комментариев
Захарова указала на отсутствие в резолюции СБ ООН права на удары по Йемену
Резолюция Совета Безопасности ООН по ситуации в Красном море не дает права даже думать о нанесении ударов по Йемену, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Захарова заявила, что резолюция СБ ООН по Красному морю не ссылается ни на одну статью Устава ООН, которая давала бы разрешение на нанесение ударов, она не содержит перечень стран, или возможностей, или инструментов, передает ТАСС.
Напомним, СБ ООН принял резолюцию по безопасности судоходства в Красном море с требованием прекратить атаки на суда. За документ проголосовали 11 государств. Россия, Алжир, Китай и Мозамбик воздержались.
Ранее в посольстве России в Йемене заявили, что удары коалиции во главе с США и Британией по объектам хуситов в Йемене грозят дальнейшим ухудшением положения населения страны.
До этого сообщалось, что США и Британия начали наносить новые удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил.
При первом ударе американские военные и их союзники использовали более 150 боеприпасов. Для нового удара Пентагон применил ракету «Томагавк», ей ударили по радарной установке хуситов.