Захарова указала на отсутствие в резолюции СБ ООН права на удары по Йемену

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что резолюция СБ ООН по Красному морю не ссылается ни на одну статью Устава ООН, которая давала бы разрешение на нанесение ударов, она не содержит перечень стран, или возможностей, или инструментов, передает ТАСС.

Напомним, СБ ООН принял резолюцию по безопасности судоходства в Красном море с требованием прекратить атаки на суда. За документ проголосовали 11 государств. Россия, Алжир, Китай и Мозамбик воздержались.

Ранее в посольстве России в Йемене заявили, что удары коалиции во главе с США и Британией по объектам хуситов в Йемене грозят дальнейшим ухудшением положения населения страны.

До этого сообщалось, что США и Британия начали наносить новые удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил.

При первом ударе американские военные и их союзники использовали более 150 боеприпасов. Для нового удара Пентагон применил ракету «Томагавк», ей ударили по радарной установке хуситов.