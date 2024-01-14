Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.10 комментариев
Во Франции призвали Россию дать Европе умереть самостоятельно
Экс-военный из Франции заявил, что ни один русский солдат не должен освобождать Европу
Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, но России освобождать ее не стоит, эти страны «умрут сами», заявил бывший военнослужащий армии Франции Николя, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией.
Николя, имеющий двойное гражданство Франции и России, считает, что «дураки европейцы» сами должны разобраться со своими элитами, и ни одного русского солдата ни в коем случае не надо отправлять освобождать Европу, которая постепенно сама умрет, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что идеалом в Европе служит ЛГБТ( признано экстремистской организацией, запрещено в России), а экономика ЕС в упадке из-за некомпетентного руководства.
Бывший военный также отметил, что бывшие страны третьего мира разворачивают новый мировой порядок, а европейцы, некогда бывшие самыми продвинутыми, станут самыми бедными. По его словам, Европа уходит вниз, а арабский, азиатский и африканский мир поднимается.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без радикальных перемен Евросоюз распадется, нынешняя политика Брюсселя «забивает гвозди в крышку гроба» ЕС.