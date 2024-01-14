В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе Wildberries

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале говорится, что огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге. Отмечается, что проводится проливка и разборка конструкций, передает РИА «Новости».

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями после произошедшего пожара на складе Wildberries в поселке Шушары.

Напомним, в субботу утром под Петербургом в складском комплексе Wildberries в Петербурге начался пожар. Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries на площади в 70 тыс. кв. метров. К вечеру субботы площадь горения сократилась до 4 тыс. кв. метров. Страховщик оценил ущерб от пожара в 10-11 млрд рублей. Позже стало известно, что сгоревший в Петербурге склад Wildberries работал без разрешения Госстройнадзора.