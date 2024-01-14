Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому, что сама интеллигенция и была закваской революции.0 комментариев
Самолет упал на поле для гольфа в Австралии
В Австралии два человека погибли после крушения самолета на поле для гольфа
В результате падения легкомоторного самолета на поле для гольфа в Австралии погибли два человека, сообщил местные СМИ со ссылкой на полицию.
Как пишет информационный портал news.com.au, два человека погибли после крушения легкомоторного самолета у входа в региональный гольф-клуб Квинсленда, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на месте крушения полиция обнаружила двух пожилых пассажиров, которые позднее скончались от полученных травм.
Ранее в американском штате Орегон небольшой самолет врезался в крышу жилого дома, два человека погибли и один получил ранения.