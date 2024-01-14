Instasamka прокомментировала коллаборацию с Фадеевым

Instasamka: Коллаборация с продюсером Фадеевым не касается проекта «Глюк'oZa»

Tекст: Валентина Григоренко

Она на странице в официальной группе «ВКонтакте» рассказала, что ее сотрудничество с Фадеевым никак не связано с проектом «Глюк'oZa». Она добавила, что по-прежнему продолжает выступать под наименованием «Инстасамка», передает РИА «Новости».

Зотеева подчеркнула, что если будут в будущем какие-то изменения, касающиеся ее псевдонима, то она сообщит об этом в своих соцсетях.

Ранее Фадеев сообщил о том, что планирует возобновить проект «Глюк'oZa», но без его бывшей солистки Натальи Ионовой.

Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.