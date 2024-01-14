Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Ветеран пришла оставить подпись в поддержку выдвижения Путина
«Волонтеры Победы» помогли участнице Великой Отечественной войны Антонине Белозеровой исполнить одно из ее желаний – посетить штаб кандидата в президенты России Владимира Путина, чтобы оставить свой голос в его поддержку, сообщили в пресс-службе движения.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале движения, с добровольцами Антонина Белозерова приехала в штаб, оставила свою подпись и пообщалась с молодежью! Героя сопровождала Исполнительный директор движения Анастасия Рябова. Вместе с ветераном они вспомнили, как в преддверии Нового года поздравляли друг друга с наступающим праздником. Белозерова была очень рада встрече и поделилась впечатлениями с волонтерами: «Даже не представляете, какой у меня сегодня счастливый день!»
В 18 лет Антонина Белозерова ушла добровольцем на фронт. Девушку зачислили в 107 отдельный батальон под Великими Луками. Так она стала воином Красной Армии. В день выборов, 17 марта 2024 года, Антонине Алексеевна исполнится 100 лет.
Ранее «Волонтеры Победы» в преддверии Нового года поздравили ветеранов.