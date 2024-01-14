Ветеран пришла оставить подпись в поддержку выдвижения Путина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале движения, с добровольцами Антонина Белозерова приехала в штаб, оставила свою подпись и пообщалась с молодежью! Героя сопровождала Исполнительный директор движения Анастасия Рябова. Вместе с ветераном они вспомнили, как в преддверии Нового года поздравляли друг друга с наступающим праздником. Белозерова была очень рада встрече и поделилась впечатлениями с волонтерами: «Даже не представляете, какой у меня сегодня счастливый день!»

В 18 лет Антонина Белозерова ушла добровольцем на фронт. Девушку зачислили в 107 отдельный батальон под Великими Луками. Так она стала воином Красной Армии. В день выборов, 17 марта 2024 года, Антонине Алексеевна исполнится 100 лет.

Ранее «Волонтеры Победы» в преддверии Нового года поздравили ветеранов.