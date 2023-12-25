«Волонтеры Победы» в преддверии Нового года поздравили ветеранов

Tекст: Валерия Городецкая

В регионах России добровольцы выбирают наиболее подходящие форматы поздравления, например, организация концертов, посещение ветеранов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, вручение подарков с открытками, исполнение заветных желаний героев и помощь по хозяйству, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Москве в день старта акции председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко навестила ветерана Великой Отечественной войны Рема Васильевича Балакирева.

«Новый Год – это время, когда собираются самые близкие. За годы заботы о ветеранах у нас установились теплые, дружеские отношения с нашими героями. И важно отметить, что мы помогаем не только на Новый год или День Победы. Это системная постоянная поддержка в разных форматах. Для этого у нас за ветеранами закреплены персонально волонтеры и члены партии. С начала совместного проекта мы помогали 52 тыс. фронтовикам, сегодня, к сожалению, их осталось чуть более 12,5 тыс. Из них 551 проживает на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. И каждому из них важно наше внимание. Это дань уважения нашим дедам и прадедам. Это знак того, что героические подвиги помнят и ценят всегда», – отметила Занко.

Исполнительный директор движения Анастасия Рябова поздравила с наступающим Новым годом друга и наставника Волонтеров Победы, ветерана Великой Отечественной войны Белозерову Антонину Алексеевну. «Хочу обратиться ко всем: школьникам, волонтерам, солдатам, ученым. Ко всем жителям нашей страны. Поздравляю вас с наступающим 2024 годом. Счастья и здоровья», – сказала ветеран.

Волонтеры Победы ростовского регионального отделения совместно с депутатом Госдумы Екатериной Стенякиной поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Сисюкиных Евгения Васильевича и Клавдию Ивановну. Вместе с волонтерами к ветеранам пришли Дед Мороз и Снегурочка – артисты из творческого центра ДГТУ. Ветераны получили подарки и теплые слова поздравлений.

В ДНР Волонтеры Победы поздравили с наступающим Новым годом, помогли с уборкой, украсили дом к празднику, привезли продукты Мельникову Николаю Павловичу, участнику боевых действий, инвалиду войны. «Спасибо вам большое, ребята, что вы нас не забываете, приезжаете, не обращая внимания на обстановку, чтобы порадовать нас, показать, что мы важны и нужны. Спасибо вам, что знаете цену Победы и говорите об этом. Сейчас вы, ваши друзья и родные чувствуете то же, что чувствовали мы в годы Великой Отечественной войны. Я как никто другой знаю, что на войне важен не только фронт, но и тыл. Такой тыл, как вы, обязательно приведет нас к Победе. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» – сказал Николай Павлович.

Поздравления героев продолжатся вплоть до самого Нового года. Организаторы акции создадут праздничное настроение для ветеранов, а пока ряд регионов готовится к посещениям.