Протоиерея Алексея Уминского лишили священного сана

Церковный суд Москвы лишил священного сана протоиерея Алексея Уминского

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы, говорится, что 13 января 2024 года прошло заседание Церковного суда города Москвы по делу протоиерея Алексия Уминского. Отмечается, что на заседании в соответствии со ст. 45, п. 3 Положения о церковном суде Русской православной церкви признано, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов протоиерей Алексий Уминский подлежит извержению из священного сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление), передает РИА «Новости».

В Московской городской епархии РПЦ указали, что протоиерея отказался исполнять патриаршего благословения и не прочитал молитву о Святой Руси за Божественной литургией.



В суде добавили, что Алексея Уминского трижды вызывали на заседания церковного суда и не являлся без объяснения причин, поэтому решение Епархиального суда города Москвы было принято в его отсутствие.

Ранее Епархиальный суд Москвы РПЦ постановил лишить архимандрита Кирилла (Говоруна) священного сана.