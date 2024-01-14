Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Протоиерея Алексея Уминского лишили священного сана
Церковный суд Москвы лишил священного сана протоиерея Алексея Уминского
Церковный суд Москвы решил лишить протоиерея Алексея Уминского священного сана, теперь решение должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщила пресс-служба Московской городской епархии Русской православной церкви (РПЦ).
В сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы, говорится, что 13 января 2024 года прошло заседание Церковного суда города Москвы по делу протоиерея Алексия Уминского. Отмечается, что на заседании в соответствии со ст. 45, п. 3 Положения о церковном суде Русской православной церкви признано, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов протоиерей Алексий Уминский подлежит извержению из священного сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление), передает РИА «Новости».
В Московской городской епархии РПЦ указали, что протоиерея отказался исполнять патриаршего благословения и не прочитал молитву о Святой Руси за Божественной литургией.
В суде добавили, что Алексея Уминского трижды вызывали на заседания церковного суда и не являлся без объяснения причин, поэтому решение Епархиального суда города Москвы было принято в его отсутствие.
Ранее Епархиальный суд Москвы РПЦ постановил лишить архимандрита Кирилла (Говоруна) священного сана.