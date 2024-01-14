WAFA: Израильские военные схватили сестер убитого члена руководства ХАМАС

Tекст: Алексей Дегтярев

Сестер члена руководства движения Даляль и Фатиму аль-Арури схватили утром в воскресенье в их собственных домах в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу, передает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.

Телеканал Al Jazeera показал кадры с сыном одной из сестер. По его словам, военнослужащие Израиля пришли к нему в дом и разгромили там все. Также они изъяли фотографии его дяди.

Катар ранее заявлял, что убийство аль-Арури негативно повлияло на его посредническую роль выступать посредником между Израилем и ХАМАС в переговорах.