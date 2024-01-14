Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.15 комментариев
WAFA: Израильские военные схватили сестер убитого члена руководства ХАМАС
На Западном берегу реки Иордан израильскими силовиками задержаны сестры убитого в начале января члена руководства движения ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщают палестинские информационные агентства.
Сестер члена руководства движения Даляль и Фатиму аль-Арури схватили утром в воскресенье в их собственных домах в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу, передает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.
Телеканал Al Jazeera показал кадры с сыном одной из сестер. По его словам, военнослужащие Израиля пришли к нему в дом и разгромили там все. Также они изъяли фотографии его дяди.
Катар ранее заявлял, что убийство аль-Арури негативно повлияло на его посредническую роль выступать посредником между Израилем и ХАМАС в переговорах.