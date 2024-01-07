Убийство Салеха аль-Арури сократило действия Катара на переговорах о заложниках

Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН

Axios: МИД Израиля обратился к послам убедить другие страны выступить против суда ООН

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Axios, ссылаясь на копию отправленной израильским дипведомством срочной телеграммы, «стратегическая цель» Израиля состоит в том, чтобы суд отклонил запрос о судебном запрете, воздержался от признания действий Тель-Авива в Газе геноцидом и признал, что израильские военные действуют в регионе в соответствии с международным правом, передает РБК.

В сообщении говорится, что решение суда может иметь значительные потенциальные последствия не только в правовом мире, но и иметь практические многосторонние последствия для экономики и безопасности.

В послании МИД Израиля требует от стран сделать публичное заявление, где необходимо публично и четко выделить, что государство «отвергает возмутительные и безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля».

Заявление израильским послам поручено передать до 11 января.

Согласно заявлению от дипведомства Израиля, в соответствии с конвенцией от 1948 года геноцид определяется как создание условий, которые не позволяют населению выжить, наряду с намерением его уничтожить. Ведомство призывает добиться заявлений о том, что Израиль прикладывает усилия по увеличению гуманитарной помощи населению Газы.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что администрация США не видит в Газе действий Израиля, которые бы подпадали под определение «геноцид».

Напомним, слушания по обращению ЮАР по поводу действий израильских военных в секторе Газа пройдут в Международном суде ООН в Гааге 11–12 января.