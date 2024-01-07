Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.5 комментариев
Убийство Салеха аль-Арури сократило действия Катара на переговорах о заложниках
Убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури снизило возможности Катара на переговорах об освобождении заложников
Израильская атака, в ходе которой погиб замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури негативно повлияло на возможности Катара выступать посредником между Израилем и радикалами в переговорах об освобождении заложников, заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
«Мы сталкиваемся с трудностями в ходе продолжающихся переговоров об освобождении заложников... Нападение на высокопоставленного члена ХАМАС осложняет посредничество Катара в переговорах», – приводит ТАСС слова катарского премьера, сказанные на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.
При этом Аль Тани подчеркнул, что Катар продолжит взаимодействовать с Израилем и ХАМАС, а также продолжит попытки достичь соглашения, которое «приведет к освобождению заложников и прекращению огня».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает высказывания израильских чиновников, где звучит призыв к переселению палестинцев из сектора Газа.