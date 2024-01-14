Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
В Вашингтоне митингующие не смогли снести ограждение Белого дома
В столице США демонстранты, участвовавшие в митинге в поддержку палестинского народа, попытались снести ограждение у Белого дома, они закидали правоохранителей бутылками.
В субботу в американской столице прошел масштабный митинг в поддержку прекращения огня в секторе Газа, протестующие попытались снести двухметровое ограждение у Белого дома, передает РИА «Новости».
На место приехали наряды полиции, их митингующие закидали игрушками и бутылками, они облили полицию водой.
Также масштабная акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, там полицейские задержали девятерых.