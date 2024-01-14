В Вашингтоне митингующие не смогли снести ограждение Белого дома

ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду

Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения группировки успешно отразили четыре контратаки штурмовиков 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ у Богдановки и Новгородского, сообщил Астафьев ТАСС.

Также поражены живая сила и техника 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригад у Веселого и Клещеевки, добавил он.

Украинская сторона потеряла до 265 человек убитыми и ранеными.

Артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и беспилотники поразили пункт управления украинскими дронами, опорный пункт и 25 блиндажей, БМП. При контрбатарейной борьбе уничтожены четыре миномета.