Азербайджан осудил выборы на Тайване

Tекст: Алексей Дегтярев

Азербайджанская Республика поддерживает единую китайскую республику и не признает независимость Тайваня, а также осуждает проведенные там выборы, заявили в МИД страны, передает РИА «Новости».

Также Азербайджан выступает против вмешательства во внутренние дела Китая.

Ранее представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах. В КНР заявили, что планируют решительно противостоять «сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня».