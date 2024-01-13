Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Азербайджан осудил выборы на Тайване
Азербайджанская сторона осудила выборы в Тайване, она не признает независимость острова, заявили в азербайджанском министерстве иностранных дел.
Азербайджанская Республика поддерживает единую китайскую республику и не признает независимость Тайваня, а также осуждает проведенные там выборы, заявили в МИД страны, передает РИА «Новости».
Также Азербайджан выступает против вмешательства во внутренние дела Китая.
Ранее представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах. В КНР заявили, что планируют решительно противостоять «сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня».