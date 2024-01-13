Экс-участкового на Урале обвинили в насилии над людьми

Tекст: Ольга Иванова

Бывшему участковому предъявлено обвинение в трех эпизодах преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), он задержан, передает РИА «Новости».

По данным СК, в 2019-2021 годах правоохранитель применил физическое насилие в отношении трех человек.

В 2023 году этот же полицейский сообщал о том, что сотрудники МВД якобы причастны к сокрытию информации о телах нескольких неопознанных граждан на территории Шалинского района.

Ранее в Брянской области бывший заместитель начальника отдела УЭБиПК регионального УМВД был приговорен к 6,5 года лишения свободы за мошенничество.