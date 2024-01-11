Экс-борца с коррупцией из МВД в Брянске осудили за мошенничество

Экс-замначальника отдела УЭБиПК в Брянске осудили за попытку обманом завладеть 1 млн долларов

Tекст: Валерия Городецкая

Советский районный суд Брянска признал экс-борца с коррупцией виновным по статьям «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», передает ТАСС.

Ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Также суд на три года запретил мужчине занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишил его звания «майор полиции».

По данным агентства, речь идет об экс-начальнике отделения УЭБиПК УМВД России по Брянской области Николае Боглаеве. В 2015 году он ввел подозреваемого по уголовному делу в заблуждение и предложил за деньги помочь избежать ответственности. Боглаев пытался скрыться от правосудия, в 2016 году его объявили в международный розыск. Он был задержан в апреле 2020 года в Венгрии, а в мае 2022 экстрадирован в Россию.