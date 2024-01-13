  • Новость часаПодведены итоги выборов главы администрации Тайваня
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    Почему Гонсало Лира был опасен для США
    В российском посольстве сочли плачевными итоги визита Сунака в Киев
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине
    В Польше заявили об огромном преимуществе России в зоне СВО
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов
    Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось
    Страховщик назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    55 комментариев
    13 января 2024, 18:22

    В МИД осудили попытки давить на Китай выборами на Тайване

    В МИД России назвали заслуживающими осуждения попытки давить на КНР выборами на Тайване

    Tекст: Кристина Цыцура

    Попытки некоторых стран использовать выборы на Тайване для давления на Пекин заслуживают осуждения, Москва призывает воздержать от провокаций, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Москва считает, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это личное дело Китая, а попытки использовать выборы на Тайване с целью оказать давление в целом контрпродуктивны, передает ТАСС.

    Также она отметила, что позиция России по Тайваню последовательна и неизменна.

    Ранее представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах.

    13 января 2024, 05:32
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Юг» отразила четыре атаки украинских штурмовиков у Богдановки и Новгородского, сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Подразделения группировки успешно отразили четыре контратаки штурмовиков 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ у Богдановки и Новгородского, сообщил Астафьев ТАСС.

    Также поражены живая сила и техника 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригад у Веселого и Клещеевки, добавил он.

    Украинская сторона потеряла до 265 человек убитыми и ранеными.

    Артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и беспилотники поразили пункт управления украинскими дронами, опорный пункт и 25 блиндажей, БМП. При контрбатарейной борьбе уничтожены четыре миномета.

    Коментарии (18)
    13 января 2024, 11:50
    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине

    Американский бизнесмен Маск назвал ужасной смерть американского блогера Лиры на Украине

    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине
    @ Diego Nangano/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

    «Это ужасно!» – передает РИА «Новости» цитату в соцсети X (запрещена в России).

    Ранее в государственном департаменте Соединенных Штатов подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (12)
    13 января 2024, 13:10
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    @ United Aircraft Corporation/Twitter.com/Global Look Press

    Утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того для удара применялись беспилотники

    В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные Минобороны объекты удалось поразить, сообщил Конашенков.

    Напомним, ранее утром сообщалось, что взрывы были слышны в Чернигове на севере Украины, а также в Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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    12 января 2024, 21:46
    СМИ: Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе

    Ambrey: Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе

    СМИ: Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе
    @ REUTERS/Khaled Abdullah

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские мятежники-хуситы по ошибке обстреляли в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, предположительно перевозивший российскую нефть, сообщила британская компания Ambrey.

    По данным Ambrey, речь идет о судне, капитан которого ранее проинформировал об обстреле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Выпущенная в сторону судна ракета упала в воду в 400-500 метрах от его борта, передает ТАСС.

    Экипаж танкера заметил три небольших плавсредства, с одного из которых и мог быть произведен выстрел. Пострадавших нет, судно продолжило идти по своему маршруту.

    В Ambrey утверждают, что нападавшие действовали на основе устаревшей информации о связи судна с британской компанией. Также в компании заявили, что это уже второй танкер с российской нефтью, по ошибке атакованный хуситами.

    Ранее иранское государственное агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами Ирана американского нефтяного танкера в водах Оманского залива.

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    13 января 2024, 01:11
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме, это подтвердили в государственном департаменте Соединенных Штатов.

    Госдеп подтвердил гибель американского гражданина РИА «Новости».

    Он не указал дополнительные сведения об умершем, указав на необходимость уважать интересы семьи журналиста.

    Ранее другой американский журналист Такер Карлсон заявил, что на Украине умер Гонсало Лира. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

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    12 января 2024, 19:57
    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни

    Украинская певица решила подать в суд на Камилу Валиеву из-за песни

    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за того, что в российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню «Тримай» («Держи»).

    Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться. По словам певицы, несмотря на то что Валиева каталась под песню с русскими словами, она не могла использовать в номере композицию, потому что Соловий не давала разрешения на ее использование, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала.

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    13 января 2024, 10:35
    Володин объяснил, зачем США ударили по Йемену

    Спикер Госдумы Володин: Байдену в преддверии выборов нужна маленькая победоносная война

    Володин объяснил, зачем США ударили по Йемену
    @ Russian State Duma Press Service/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В данный момент рейтинг действующего президента США Джо Байдена предельно низкий, он стремится отвлечь избирателей от внешнеполитических неудач на Украине, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН, прежде всего для того, чтобы отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач на Украине, а также от внутренних проблем США.

    По словам Володина, деятельность Байдена одобряют только 38,9% американцев, сейчас ему «нужна маленькая победоносная война».

    По мнению политика, этой стало причиной того, что администрация Байдена не уведомила Конгресс США о нападении на Йемен.

    «Даже его сторонники заявляют, что он нарушил конституцию», – заметил Володин.

    «Если США – правовое государство, Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть», – резюмировал он.

    В субботу центральное командование Пентагона заявило, что новый американский удар по Йемену нацеливали на радарную установку хуситов.

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    13 января 2024, 05:11
    Нацгвардия Техаса выгнала пограничников с границы с Мексикой

    CBS: Нацгвардия Техаса «выгнала» пограничников с границы с Мексикой

    Нацгвардия Техаса выгнала пограничников с границы с Мексикой
    @ Mark Otte/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Национальная гвардия Техаса взяла под свой контроль участок американской границы с Мексикой, закрыв доступ агентам федеральной пограничной службы, сообщает CBS.

    Власти Техаса запретили катерам пограничников патрулировать этот район, агентам пограничного патруля запрещен въезд для исполнения обязанностей, заявил источник CBS, передает РИА «Новости».

    Собеседник пояснил, что не знает, какими полномочиями техасские власти обладают над федеральным правительством. Отмечается, что противостояние произошло в приграничном городе Игл-Пасс, где обычно проходят мигранты.

    Нацгвардейцы Техаса, которых развернул губернатор штата и республиканец Грег Эббот, «захватили контроль» над парком Шелби в городе. В парке федеральные пограничники содержали мигрантов перед транспортировкой для дальнейшего оформления.

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    13 января 2024, 04:23
    США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена
    США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена
    @ Yahya Arhab/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты и Британия вновь произвели авиаудар по йеменской столице Сана, сообщил источник в администрации города.

    Удар нанесен по северной части Саны по авиационной базе Ад-Длейми, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Информацию об ударе подтвердил телеканал Al Masirah, передает ТАСС.

    До этого Пентагон сообщал, что США и их союзники при авиаударах по Йемену использовали свыше 150 боеприпасов. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что США и Британия нарушили резолюцию ООН, нанеся удары по Йемену.

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    13 января 2024, 09:24
    Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря

    Глава СЖР Соловьев: Российская журналистика претерпела разделение на два лагеря

    Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В российской журналистике происходит четкое разделение на уехавших из страны и работающих на врага и тех, кто остался и работает для страны и для победы, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

    По его словам, в данный момент в российской журналистике произошла четкая дифференциация на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу, передает РИА «Новости».

    Соловьев отметил, что показательным периодом в современной истории российской журналистики стали ковидные времена, а также нынешнее время – спецоперация на Украине.

    «В годы, когда был ковид… многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели», – рассказал он.

    Также глава СЖР добавил, что в преддверии Дня российской печати (отмечается в России 13 января) во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, встречи и награждения журналистов.

    Ранее эксперты обсудили возможность Искусственный интеллект заменить журналистов и пришли в выводу, что ИИ не станет равноценной заменой журналистике, однако он может стать инструментом для распространения фейков и информационных атак в руках злоумышленников.

    Коментарии (62)
    12 января 2024, 22:02
    Карлсон: Американский журналист Лира умер в тюрьме на Украине
    Карлсон: Американский журналист Лира умер в тюрьме на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории умер журналист с американским и чилийским гражданствами Гонсало Лира, его удерживала служба безопасности Украины (СБУ), сообщил американский телеведущий Такер Карлсон.

    О смерти 55-летнего журналиста сообщил его отец, мужчина умер в украинской тюрьме, он находился там, поскольку критиковал правительства президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, сообщил Карлсон, передает ТАСС.

    По его словам, хоть журналист был американцем, администрация США явно «поддерживала его заключение и пытки».

    Карлсон заявлял, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля».

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    13 января 2024, 12:15
    Рогов заявил о подготовке Киевом двух сценариев антироссийской провокации

    Рогов: Киев готовит два сценария антироссийской провокации

    Рогов заявил о подготовке Киевом двух сценариев антироссийской провокации
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское правительство готовит два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть внимание и поддержку западных стран, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Согласно информации источника из ближайшего окружения украинского президента Владимира Зеленского, Киев готовит два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимание международного сообщества, которое утихло из-за конфликтов в Газе и Йемене, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что первым сценарием является обстрел якобы силами ВС России одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории для картинки с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения

    Вторым сценарием станет серия разрушительных ударов по мирным российским городам.

    Ранее в МИД России сообщали, что украинская сторона запланировала проведение провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы затем обвинить российскую сторону в использовании химического оружия.

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    13 января 2024, 03:08
    В США представили экспериментальный сверхзвуковой пассажирский лайнер X-59

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компания Lockheed Martin презентовали экспериментальный пассажирский сверхзвуковой самолет X-59.

    Этот самолет изменит то, как путешествуют люди, заявила в связи с презентацией замглавы НАСА Пэм Мэлрой, передает РИА «Новости».

    Презентация прошла в Калифорнии, на территории завода Lockheed Martin.

    X-59 создают по программе Quesst, его главной задачей станет сбор информации для возможного пересмотра запрета властей на сверхзвуковые коммерческие полеты над сушей. Ограничения вводились из-за шума, которые вызывает сверхзвуковой полет.

    Скорость лайнера, согласно расчетам, будет доходить до 1488 километров в час, он не должен вызывать хлопков, связанных со сверхзвуковым полетом благодаря своему дизайну.

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    12 января 2024, 21:11
    Эксперт: Британия не собирается воевать за Украину

    Политолог Нечаев объяснил цели Британии при подписании соглашения по безопасности с Украиной

    Эксперт: Британия не собирается воевать за Украину
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Британия не собирается воевать за или вместо Украины, но хочет усилить противостояние с Россией на Черном море и лишить Москву экспортных маршрутов, которые завязаны на сотрудничество со странами Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Алексей Нечаев. В пятницу в ходе визита британского премьера на Украину Риши Сунак и Владимир Зеленский подписали «историческое соглашение» по гарантиям безопасности, где слово «гарантии» фигурирует всего один раз.

    «Я подробно изучил соглашение между Украиной и Британией о сотрудничестве в сфере безопасности на языке оригинала. В основном это общие слова про поддержку территориальной целостности Украины и ее курса на вступление в НАТО. Это же касается поддержки военных структур противника по всем остальным направлениям, кроме морской составляющей», – отмечает Алексей Нечаев, киевский политолог.

    По его словам, Британия возглавит коалицию, цель которой – сделать Украину «полноценным контрибутором морской безопасности до 2035 года». «Речь идет, конечно же, о Черном и Азовском морях. По военно-морскому сотрудничеству действительно стоит ожидать наращивания контактов и множества совместных проектов, – продолжил эксперт. – Лондон мечтает нанести ЧФ РФ «функциональное поражение» и, как следствие, лишить Россию экспортных маршрутов, которые завязаны на сотрудничество Москвы со странами Глобального Юга».

    Кроме того, противостояние с Россией на Черном море – «давняя английская геополитическая традиция» Лондона. «Сегодня на это направлена вся активность украинских военных структур в акватории Черного моря. На это же направлена передача Британией безэкипажных катеров и прочих морских дронов, с помощью которых противник время от времени совершает болезненные для России теракты», – считает спикер.

    Собеседник прогнозирует, что Британия не собирается воевать за Украину «и тем более воевать вместо Украины». «Гарантиями безопасности» это соглашения назвать нельзя. Более того, само слово «гарантия» в документе встречается лишь раз, где Украина гарантирует Британии защиту ее технологий и интеллектуальной собственности. А вот создавать России проблемы в акватории Черного моря – это пожалуйста», – пояснил политолог.

    Реакция России на планы Британии должна быть соответствующей, подчеркивает эксперт: от интенсивного развития морской авиации и гидроакустических систем на кораблях до создания собственной линейки морских дронов. «Лишение противника выхода к морю тоже не помешает, равно как и создание проблем для Лондона в регионах, где у него есть особые интересы», – подытожил Нечаев.

    Напомним, в пятницу Владимир Зеленский и Риши Сунак, который прибыл с неанонсированным визитом в Киев, подписали двустороннее соглашение о безопасности. Обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Таким образом, Британия стала первой из стран G7, кто заключил с Украиной договор о гарантиях безопасности.

    Срок действия договора, который стороны называют «историческим», десять лет, он состоит из девяти частей. В частности, речь идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Документ также обязывает Британию предоставить Киеву быструю поддержку в случае еще одного конфликта с Россией.

    Как отмечает РИА «Новости», ни в одном из пунктов не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. «Королевство будет поощрять свою оборонную промышленность работать с Украиной для поддержки локализации ремонта, технического обслуживания и производства оборонной продукции Соединенного королевства на Украине… Участники будут работать вместе над сотрудничеством в сфере разведки и безопасности», – написано в документе.

    Коментарии (8)
    13 января 2024, 15:07
    В российском посольстве сочли плачевными итоги визита Сунака в Киев
    В российском посольстве сочли плачевными итоги визита Сунака в Киев
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Итоги визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев плачевны для Украины, такую оценку дали в посольства России в Лондоне.

    В комментарии посольства говорится, что Британия продолжает рассматривать Украину как нацеленный против России геополитический инструмент. В диппредставительстве отметили, что подписанное между Киевом и Лондоном соглашение свидетельствует о том, что Украине не оставили шанса выйти из конфликта переговорным путем, передает ТАСС.

    В посольстве подчеркнули, что британское руководство делает все, чтобы не дать Группе семи (G7) и НАТО «очнуться от антироссийского угара и осознать гнетущие последствия происходящего для континента», подталкивая партнеров продолжать поставки вооружений Украине.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (13)
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