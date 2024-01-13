Малинкович отправил портрет Троцкого шпажисту Биде

Tекст: Ольга Иванова

Малинкович пояснил, что отправил Биде портрет Троцкого, «который тоже плохо себя вел, и все знают, чем это закончилось», передает РИА «Новости».

Также он призвал российские спецслужбы «сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться ее участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида».

После смерти Ленина в 1924 году борьба за власть Льва Троцкого с Иосифом Сталиным закончилась поражением Троцкого – его взгляды были объявлены «мелкобуржуазным уклоном». В 1929 году по решению Политбюро Троцкий былв ыдворен за пределы СССР. Троцкий неустанно критиковал политику советского руководства. В 1939 году Сталин отдал приказ о ликвидации Льва Троцкого. Троцкий был смертельно ранен в Мексике 20 августа 1940 года испанским коммунистом и агентом НКВД Рамоном Меркадером и на следующий день скончался.

Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпиады в Токио, находившийся в составе российской сборной фехтовальщик Сергей Бида решил получить американское гражданство и выступить за команду США на Играх в Париже.