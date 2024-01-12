Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США
Фехтовальщик Бида захотел получить гражданство США и выступить на Олимпиаде за национальную сборную
Серебряный призер Олимпиады в Токио, находившийся в составе российской сборной фехтовальщик Сергей Бида решил получить американское гражданство и выступить за команду США на Играх в Париже, пишет газета USA Today.
Отмечается, что супруга спортсмена Виолетта Бида подтвердила намерение спортсмена представлять сборную США, передает ТАСС.
Также издание указывает, что Олимпийский комитет США уже направил письмо в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства.
Ранее экс-вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек заявил, что ни один представитель России не сможет участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от политических взглядов. До этого он предложил Европарламенту отстранить россиян от Олимпиады в Париже.