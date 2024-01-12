В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?2 комментария
Убившего сводную сестру уфимца признали вменяемым
Психиатры признали вменяемым уфимца, который убил сводную сестру и спрятал тело в машине матери
Психиатрическая экспертиза показала, что житель Уфы, который изнасиловал и задушил сводную сестру, а затем спрятал тело в багажнике автомобиля матери, является вменяемым, сообщили в правоохранительных органах.
По результатам психиатрической экспертизы, 21-летний сводный брат 14-летней девочки признан вменяемым, передает РИА «Новости».
После задержания он признался, что в состоянии наркотического опьянения изнасиловал и задушил сводную сестру.
В данный момент молодой человек находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по двум статьям – убийство и изнасилование.
В октябре в Башкирии задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней сводной сестры. Подозреваемый скрывался на чердаке одного из многоквартирных домов в том же районе, где живет семья.