Tекст: Валерия Городецкая

«Самая крупная взятка в Европе – 2020 год, 6 млн долларов в пакетах за закрытие дела о Burisma. 21 апреля 2022 года украинский суд передает эти 6 млн долларов по согласию с представителями Burisma воинской части Главного управления разведки (ГУР) Украины. Это секретное решение», – сказал Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети X, передает ТАСС.

Вскоре после этого произошли взрывы на «Северных потоках», покушения на журналистку Дарью Дугину, писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского, отметил Деркач.

В настоящее время рассматривается вопрос о ликвидации бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который ранее пытался расследовать дело Burisma, полагает экс-депутат Рады.

«Как мне сказали сотрудники Службы безопасности Украины, которые не хотят участвовать в этом, сейчас рассматривается вопрос о ликвидации Шокина на территории Украины. На мой взгляд, задача Конгресса сегодня — обеспечить безопасность Шокина и вывезти его с территории Украины», – сказал он.

В 2020 году Деркач опубликовал записи, на которых якобы Джо Байден требует у тогдашнего президента Украины Виктора Порошенко уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму Burisma, где работал сын Байдена Хантер.