Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.2 комментария
Медведев: Россия атаковала военные объекты на Украине оружием с разным наполнением
Российский оборонно-промышленный комплекс провел успешную и эффективную работу в течение прошлого года, что подтверждает серия недавних ударов по военным целям на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии России констатировал, что в прошлом году был выполнен план по поставке особо востребованных образцов вооружения и средств поражения, передает ТАСС.
Он обратил внимание на то, что в ходе недавних ударов по военным объектам на Украине было использовано оружие с разным наполнением. «Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Разве что кроме ядерного, пока», – сказал он.
Ранее Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия.