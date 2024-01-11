Медведев напомнил «тупоголовым воякам из Бандеростана» о ядерном оружии России

Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия

Tекст: Алексей Дегтярев

Замглавы Совета безопасности России в своем Telegram-канале обратил внимание на заявления «отдельных тупоголовых вояк из Бандеростана», которые предложили в качестве лучшего метода борьбы с Россией уничтожить пусковые установки по всей российской территории. По словам Медведева, они предлагают сделать это с помощью переданных Западом ракет большой дальности.

Это значит, что киевский режим «рискует нарваться» на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. В пункте указывается применение обычного оружия против России, когда под угрозу поставлено само существование государства.

«Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что об этом должны помнить все наследники «Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе» из числа тех, кто поддерживает нацистов на Украине.

Ранее Медведев заявил, что ОПК полностью выполнил заказ по поставкам вооружений.