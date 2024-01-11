Прощание с Соломиным запланировали на 15 января

Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.0 комментариев
Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.0 комментариев
Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.12 комментариев
Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.11 комментариев
Инцидент произошел 7 января, в ходе него применили огнестрельное оружие, по завершении конфликта двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.
Politico: Трамп заявил, что США не помогут ЕС при нападении на нее и выйдут из НАТО
По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, такое заявление Трамп сделал в беседе с председателем ЕС Урсулой фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году, передает ТАСС.
Как утверждает еврокомиссар, который присутствовал на встрече, Трамп заявил, что НАТО мертво и США готовы выйти из альянса. По словам Бретона, слова бывшего президента тревожат в связи с его возможным возвращением.
Напомним, Трампа пытаются не допустить к республиканским праймериз, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах.
«Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», – сказал политик на заседании сената, передает РИА «Новости».
Шумер считает, что истощение ресурсов США для помощи Киеву вызывает «восторг» у руководства России.
Ранее экономист сравнил Украину с пациентом после «анестезии», который не может обойтись без «внешних подпорок».
Аналитик Меркурис: Массированные авиаудары РФ привели к катастрофическим последствиям на Украине
По словам эксперта, этот ущерб Западу будет очень трудно возместить с учетом того, что ресурсы заканчиваются, передает РИА «Новости».
Меркурис добавил, что Россия наносит ракетные удары по Украине, чтобы «измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность». Также такими атаками Россия истощает способность Запада поддерживать Украину, добавил он.
«Теперь даже там (на Западе – прим. ВЗГЛЯД) начинают понимать, что русские неизбежно победят», – заключил Меркурис.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия создала новое преимущество на поле боя в ходе спецоперации.
Партия ДСБ: Депутаты в болгарском Пловдиве предложили демонтировать памятник «Алеша»
Ожидается, что инициативу депутатов рассмотрят на сессии городского совета Пловдива 17 января. В случае если предложение будет принято, то памятник уберут до конца года. «Алешу» предлагается перенести в Музей коммунистического искусства, передает РИА «Новости».
Между тем болгарская газета «24 часа» утверждает, что инициатива депутатов не будет поддержана. По данным издания, снос «Алеши» не стоит на повестке дня в парламенте.
Знаменитый памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. В руке у одиннадцатиметровой скульптуры советского солдата, смотрящей на восток, ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу ведет широкая лестница из 100 ступеней, памятник можно увидеть из любой точки города.
Ранее в центре болгарской Варны вандалы осквернили памятник российскому дипломату графу Николаю Игнатьеву, столкнув бюст с постамента на землю.
Автомобиль при поездке по зимнику воспринимался «не очень», производителям следует «доводить до ума» свой продукт, сказал Песков, передает ТАСС.
Водитель «Хищника», который провез представителя Кремля из аэропорта, пояснял, что совершенствовал машину сам с помощью напильника.
«Руль работает плохо, коробка работает плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», – добавил Песков. По его мнению, отсутствие конкуренции является проблемой, при ее наличии производители бы «шевелились», а они «не шевелятся, судя по всему».
Российский лидер Владимир Путин, который приехал на Чукотку впервые, тоже опробовал этот вид транспорта. Песков отметил, что ему неизвестны впечатления президента от поездки на этом виде транспорта.
Как заявил Нобоа в эфире радиостанции Canela, Эквадор обменяет «украинский и российский металлолом» на современную технику на общую сумму 200 млн долларов, передает ТАСС. Завершить работу над соглашением планируется до конца этого месяца, добавил он.
В прошлом году глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что США работают над тем, чтобы заменить вооружение российского производства, находящееся у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести стран Латинской Америки, на американское, если эти государства захотят передать его Украине.
Reuters: США решили отказаться от урана из России
По данным Reuters, американские власти планируют выделить 500 млн долларов на поиск и закупку нероссийского высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) с возможностью расширения программы, передают «Известия».
США намерены заключить новые контракты сроком максимум на 10 лет.
Представитель американского Минэнерго Джон Кармак заявил, что поначалу потребуется вложить достаточно денег, а затем можно будет заняться реализацией проектов по строительству урановых заводов, пишет агентство.
Ранее сообщалось, что в октябре закупки российского урана США выросли в три раза – до 43,25 тонны.
В Киеве обнаружены тела бывшей замгенпрокурора Украины Колинько и ее дочери
Тела женщин были найдены после взлома дверей в их квартирах после жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев, причины и обстоятельства смерти выясняются. Уточняется, что мать и дочь жили в соседних квартирах, передает ТАСС.
Известно, что 71-летняя Колинько давно тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь.
Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора в 1993–2000 и 2003–2005 годах. В 2001–2003 годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, расследовала громкие коррупционные дела того времени.
Послу сообщили, что в случае продолжения недружественных действий российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, говорится на сайте МИД.
В министерстве указали, что к таким недружественным действиям «относятся факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, идущие вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов».
Также в МИД подчеркнули, что все чаще заметны случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, а со стороны руководства республики звучат антироссийские заявления.
Кроме того, послу сообщили о решении закрыть въезд в Россию ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия молдавского руководства. Также в российском МИД донесли до посла обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах республики оказать содействие в подготовке военнослужащих ВСУ на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО.
Ранее президент Молдавии Майя Санду на канале PRO-TV обвинила Россию в попытках «продолжать дестабилизировать ситуацию в республике» в преддверии назначенных на ноябрь 2024 года президентских выборов.
В Росптицесоюзе исключили снижение цен на яйца
В беседе с «Парламентской газетой» Бобылева назвала установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными», передает РИА «Новости».
На сегодняшний день цена на яйца у производителей находится на уровне 95-105 рублей, остальное – неизбежная торговая наценка, пояснила глава Росптицесоюза.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения.
Артиллерист группировки «Восток»: ВСУ лишились преимущества на Южно-Донецком направлении
Он отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью, передает ТАСС.
«Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал Машук.
Накануне Минобороны России сообщило, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две атаки украинских штурмовиков.
Причиной иска РАО к Киркорову стала невыплата артистом отчислений авторам песен
В РАО пояснили, что иск против артиста подан за невыплату отчислений авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года, передает РИА «Новости».
В список авторов вошли Александр Брашовеан и Егор Булаткин («Цвет настроения черный»), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова («Еще, еще»), Андрей Алексин («Просто подари»), Татьяна Залужная («Полетели»), Ирина Дубцова («Иллюзия», «Химия»), Олег Газманов («Единственная моя»), Раймонд Паулс и Илья Резник («Радуйся») и другие.
Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что позиция артиста будет обнародована позже.
Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова обвинили в нарушении авторских прав.
Как выяснили РИА «Новости», согласно данным ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тыс. баррелей нефти из России на общую сумму в 2,7 млн долларов.
В ноябре американские компании вновь импортировали российскую нефть – 9,9 тыс. баррелей на 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород закупался для потребления.
Ранее СМИ сообщили, что за 11 месяцев прошлого года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км, по темпам бурения Россия может побить постсоветский рекорд.
Экспорт бананов на российский и другие рынки осуществляется в нормальном режиме, возникшие ранее логистические трудности преодолены, рассказал Саласар, передает ТАСС.
Он отметил, что «наиболее сложный период уже пройден», и в скором времени власти восстановят контроль во всех городах, которые затронули беспорядки.
Ранее посольство России рекомендовало воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в связи с активностью организованных преступных группировок.