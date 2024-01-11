Президентский фонд культурных инициатив запустил второй грантовый конкурс 2024 года

Президентский фонд культурных инициатив начинает прием заявок на второй грантовый конкурс 2024 года

Tекст: Ольга Никитина

Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф в срок до 20 февраля включительно могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Средства будут распределены среди авторов ярких творческих проектов.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе», сфокусированное на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны. Описания всех направлений представлены в положении о проведении конкурса.

Как отметил генеральный директор фонда Роман Карманов, второй грантовый конкурс 2024 года станет большой возможностью для авторов творческих проектов со всей страны дать жизнь своим креативным идеям. «Принимать заявки будем до 20 февраля. Уверен, что интерес к отбору проявят и новые участники конкурса, и те, кто доработает ранее поданные заявки и вновь направит их на оценку экспертам. У всех, кто не победил ранее, есть все инструменты – подкасты, документы, видеоуроки – для того, чтобы предметно проанализировать заявку. Для российских регионов участие творческих команд в конкурсах фонда – шанс привлечь федеральные средства для реализации действительно интересных проектов, сделать жизнь в регионах лучше и интереснее», – сказал Карманов.

Чтобы принять участие во втором грантовом конкурсе 2024 года, каждой творческой команде необходимо изучить документы и обучающие медиафайлы. 11 января в 11.00 мск на ресурсах ПФКИ пройдет эфир специального выпуска передачи Фонда «Культурная волна», где будут разъяснены особенности заполнения конкурсных заявок. Спикером станет генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. К эфиру можно подключиться по ссылкам: ВКонтакте, Одноклассники, RuTube. Также трансляция будет идти в эфире телеканала «Большой Эфир» («Триколор»). Время то же – 11.00 мск.

Также 11 января в 14.00 мск в ТАСС (Москва, Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж) пройдет пресс-конференция, посвященная старту приема заявок. О правилах и сроках кампании конкурса 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий расскажут заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, композитор, продюсер, председатель экспертного совета ПФКИ Игорь Матвиенко, директор Музея Победы, член экспертного совета ПФКИ Александр Школьник и заслуженный мастер спорта России, хореограф, режиссер, продюсер Илья Авербух, продюсер студии анимации «Мечталет» Илья Кузнецов (Хабаровский край). Эфир будет доступен на сайте ТАСС на странице анонса и в группе пресс-центра ТАСС во «ВКонтакте».

Напомним, на сайте фондкультурныхинициатив.рф к старту нового конкурса личные кабинеты зарегистрировали свыше 137 тыс. творческих команд. По результатам 11 завершенных конкурсов Президентским фондом культурных инициатив поддержаны 7202 проекта на общую сумму более 25,4 млрд рублей.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента России Владимира Путина, озвученной 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании указа президента России от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».