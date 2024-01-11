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В ООН подтвердили «инцидент» с вертолетом миссии в Сомали
Миссия ООН по содействию Сомали подтвердила, что в этой стране боевики сомалийской радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») захватили вертолет ООН.
В ООН заявили, что могут подтвердить «авиационный инцидент с вертолетом». Согласно сообщению организации, вертолет проводил воздушную медицинскую эвакуацию, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что принимаются меры реагирования.
Ранее портал Garowe Online со ссылкой на источники сообщил, что вертолет ООН ненамеренно приземлился в Сомали на контролируемой группировкой «Аш-Шабаб» территории. Как минимум семь сотрудников организации могут удерживаться группировкой.
Напомним, в аэропорту Могадишо в Сомали ранее обстреляли российский вертолет АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», участвующий в гуманитарной миссии.