Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
СМИ: США решили отказаться от урана из России
Reuters: США решили отказаться от урана из России
Вашингтон решил отказаться от поставок урана из России и занялся поиском альтернативного поставщика, пишет Reuters со ссылкой на министерство энергетики США.
По данным Reuters, американские власти планируют выделить 500 млн долларов на поиск и закупку нероссийского высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) с возможностью расширения программы, передают «Известия».
США намерены заключить новые контракты сроком максимум на 10 лет.
Представитель американского Минэнерго Джон Кармак заявил, что поначалу потребуется вложить достаточно денег, а затем можно будет заняться реализацией проектов по строительству урановых заводов, пишет агентство.
Ранее сообщалось, что в октябре закупки российского урана США выросли в три раза – до 43,25 тонны.