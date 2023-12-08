Американист объяснил скандал в Сенате США из-за денег для Украины

Американист Дудаков: Из-за усталости от Украины в США набирает обороты политический раскол

Tекст: Евгений Поздняков

«Республиканцы используют вопрос выделения денег Украине как элемент шантажа в отношении демократов. Их цель – выбить уступки по приоритетным для них проблемам, в частности по вопросу миграции. И этот конфликт можно назвать достаточно серьезным», – сказал американист Малек Дудаков.

«Однако важно отметить – демократы и республиканцы спорят всегда. Интересно то, что Джо Байден и Энтони Блинкен также выражают серьезную озабоченность происходящим. Я бы назвал это игрой на публику с целью дальнейшего давления на Сенат в вопросе выделения средств на Украину», – рассуждает собеседник.

«Важно, что многие республиканцы откровенно теряют интерес к происходящим на фронте событиям. Большинство членов партии давно смирились с мыслью, что этот конфликт проигран. В целом в США чувствуется серьезная усталость от украинского кризиса. Простые американцы также выступают против продолжения финансирования ВСУ», – уточняет он.

«На этом фоне внутри парламента назревает еще большее количество споров. Обсуждаются даже проблемы прошлого. Так, член Палаты представителей США Томас Мэсси обвинил Штаты в том, что они способствовали осуществлению госпереворота на Украине. И несмотря на то, что он пока в меньшинстве, недовольство среди парламентариев набирает обороты», – резюмировал Дудаков.

Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Об этом сообщает корреспондент телеканала Fox News Чад Перграм. Две партии поспорили по поводу уместности обсуждения темы безопасности границ Штатов на прошедшем заседании.

Лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер обвинил республиканского сенатора в том, что тот «кричал» на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. Он возмущался, что республиканцы проявили неуважение и пытались навязать свою тему встречи. Другие парламентарии отметили, что заседание получилось драматичным, на нем разгорелись настоящие «страсти».

Сенаторы-республиканцы покинули брифинг, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил журналистам, что представители партии просто ушли с заседания, потому что там оказались не готовы обсуждать, что нужно было для сделки. По его словам, «не было причины сидеть и слушать», как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине, о чем парламентарии уже знают.

Кроме того, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрос администрации на 106 млрд долларов, который включает помощь Украине. Он отметил, что их главная цель – достижение значимых изменений в решении ситуации с мигрантами на границе США.

New York Times пишет, что «провал» брифинга состоялся накануне пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

Президент США Джо Байден назвал провал в вопросе поддержки Украины абсолютным сумасшествием и добавил, что это идет вразрез с интересами Вашингтона. Если Сенат американского Конгресса не одобрит выделение нового пакета помощи Украине, то это откроет ящик Пандоры и спровоцирует акты агрессии по всему миру, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

Спорящие законодатели США решают, будет ли Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи. По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к сложившейся ситуации.

В то же время официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты находятся на «дне бочки» в возможностях предоставления помощи для Украины. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия для ВСУ без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса закончатся у Белого дома к концу нынешнего года.

Напомним, Соединенные Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. В этом признался член Палаты представителей США Томас Мэсси. Конгрессмен отметил, что США в тот период «бряцали оружием против России», и подчеркнул, что прошлые действия Вашингтона теперь будут иметь последствия.