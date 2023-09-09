Песков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета Китая на ВЭФ

Песков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета Китая и вице-президентом Лаоса на ВЭФ

Tекст: Алина Власенко

Песков сообщил, что программа работы Путина во Владивостоке на Восточном экономическом форуме будет очень насыщенной. Главным иностранным гостем на форуме станет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, которая вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября. С ней перед пленаркой форума также состоится отдельная двусторонняя встреча у главы государства, передает ТАСС.



Кроме того, на ВЭФ Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с модераторами сессий ВЭФ. По мнению Пескова, подобные беседы дают возможность президенту погрузиться в проблематику, которая фигурировала на повестке дня форума, и поговорить о конкретных вопросах и проблемах представителей бизнеса.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».