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    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    0 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    46 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    10 комментариев
    9 сентября 2023, 12:53

    Песков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета Китая на ВЭФ

    Песков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета Китая и вице-президентом Лаоса на ВЭФ

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) проведет переговоры с вице-премьером Госсовета Китая и вице-президентом Лаоса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что программа работы Путина во Владивостоке на Восточном экономическом форуме будет очень насыщенной. Главным иностранным гостем на форуме станет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, которая вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября. С ней перед пленаркой форума также состоится отдельная двусторонняя встреча у главы государства, передает ТАСС.

    Кроме того, на ВЭФ Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

    Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с модераторами сессий ВЭФ. По мнению Пескова, подобные беседы дают возможность президенту погрузиться в проблематику, которая фигурировала на повестке дня форума, и поговорить о конкретных вопросах и проблемах представителей бизнеса.

    VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

    8 сентября 2023, 15:52
    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

    Путин принял участие в открытии участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии участка трассы М-12, который связал Москву с Арзамасом и был построен на 10 месяцев раньше срока.

    Путин приехал в Нижегородскую область, где проходит церемония открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, передает РИА «Новости».

    «Уже в декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать и до Казани. Время в пути у автомобилистов займет всего 6,5 часов вместо 12 часов», – написал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Путин вышел на связь со строителями трассы по ВКС. В церемонии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Разрешаю», – сказал Путин в ответ на просьбу дать команду на запуск движения, передает ТАСС.

    Общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Магистраль соединяет четыре региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани. Время в пути между этими двумя городами сократится с 12 до 6,5 часов.

    Напомним, на сегодняшний день, несмотря на то что трасса даже не полностью открыта, на М-12 уже работают три МФЗ – две в Московской области и одна во Владимирской. А всего к концу этого года, когда будет открыто движение от Москвы до Казани, на всем протяжении новой дороги будет работать 16 многофункциональных зон.

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    8 сентября 2023, 21:04
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра Путин напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году.

    «Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет. Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили – будет вот так, вот так – все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент считает, что это целенаправленно делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

    Коментарии (16)
    9 сентября 2023, 00:51
    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР

    Путин: Наращивание отношений России и КНДР идет в русле обеспечения безопасности в регионе

    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР
    @ Russian Presidency/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Наращивание двусторонних отношений России и КНДР на всех направлениях идет в русле обеспечения безопасности и стабильности Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», – передает выдержки из послания российского лидера ТАСС со ссылкой на государственное радио КНДР «Голос Кореи».

    Кроме того, Путин отметил, что Советский Союз первым признал новое суверенное государство. «С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях», – отмечается в поздравлении президента.

    Путин также пожелал Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия».

    Напомним, военизированный парад, приуроченный к 75-летию основания КНДР, прошел в ночь на субботу в Пхеньяне.

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    8 сентября 2023, 23:14
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными в Сарове вопросы поиска темной материи во Вселенной, неожиданно разговор затронул тему поиска идеальной жены.

    Аспирант филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал главе государства, что занимается темой нейтрино – фундаментальных частиц, не имеющих заряда и обладающих крайне малой массой, изучение которых является одним из важных направлений в физике, поскольку дает возможность обнаружить эффекты, находящиеся за пределами стандартной модели, передает ТАСС.

    «Темную материю где искать будем? Во Вселенной или где-то поближе?» – спросил Путин. Молодой человек заверил, что «она везде, ее больше, чем видимой материи». «Будем искать здесь», – сказал аспирант. «Найдем и чего будем с этим делать?» – поинтересовался Путин. «Получим новые загадки. Но сначала получим Нобелевскую премию», – ответил молодой ученый.

    «Вам успехов по изучению нейтрино», – пожелал президент, собираясь передать слово другому участнику встречи. Однако собеседник главы государства неожиданно добавил: «И в поиске жены».

    «Неизвестно, что важнее, – отреагировал глава государства. – Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете».

    «Я нашел формулу: должна быть жена-архитектор», – заявил Вялков. «Почему?» – спросил Путин. «Это человек искусства. У здания есть душа, и вот ее закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной, и точно так же физик-математик чувствует эту красоту вселенной», – поделился своей теорией молодой ученый.

    «Он (архитектор – прим. ВЗГЛЯД) должен мыслить образами, – стал рассуждать Путин. – Знаете что? Это ваше учреждение не должно ограничиваться какими-то стереотипами. Вы тоже не ограничивайтесь стереотипами. Обязательно архитектор и все! И уткнетесь там в стену в какую-то. Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», – посоветовал глава государства. «Я учту, запишу», – шутливо сдался молодой человек. «Нет-нет, это ваш выбор», – подвел итог президент.

    Ранее Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

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    7 сентября 2023, 14:23
    Путин призвал главу Мордовии следить за региональным бюджетом

    Путин обсудил с главой Мордовии социально-экономическое развитие региона

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым и обсудил социально-экономическое развитие региона, в том числе наращивание промышленного потенциала.

    Путин на встрече со Здуновым призвал его присматривать за региональным бюджетом Мордовии, поскольку у республики были проблемы с госдолгом, размер которого был очень высоким, на регион были наложены штрафы, которые сейчас сняты, передает ТАСС.

    Здунов доложил о том, как в Мордовии улучшают ситуацию с демографией, а также упомянул и о гражданах, отбывающих наказание, заметив, что в регионе «самая большая концентрация таких учреждений».

    «И трудоустройство после освобождения – тоже самое большое в сравнении с другими регионами», – отметил Путин.

    Ранее в июле президент России Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил стабильную обстановку в регионе.

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    8 сентября 2023, 21:37
    Путин: Правительство будет наращивать темпы развития Саровского ядерного центра

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра.

    «Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

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    7 сентября 2023, 13:29
    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр»

    Президент Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр» Мордвичеву

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации Андрею Мордвичеву.

    В тексте указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился присвоить Мордвичеву Андрею Николаевичу звание генерал-полковника, а начальнику Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александру Шестакову – звание генерал-лейтенанта.

    Напомним, 4 августа министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

    В июле командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев предсказал срок завершения «наступления» ВСУ.

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    8 сентября 2023, 22:57
    Путин дал поручение об использовании аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Путин поручил продумать вариант использования аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

    В ходе встречи главы государства с молодыми учеными в Сарове один из участников обратился с просьбой об открытии в городе аэропорта с регулярными пассажирскими рейсами. «Мне кажется, можно это сделать, конечно», – передает ТАСС слова президента.

    Вслед за этим глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил с предложением решить данную проблему, организовав выезд из аэропорта, находящегося на закрытой территории, сразу за пределы города, с оформлением всех документов вне контрольной зоны.

    «Я думаю, что авиационные власти, конечно, должны все посчитать. Что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться», – добавил президент.

    Путин также обратил внимание на необходимость загрузки нового аэропорта. «Вопрос даже не в авиакомпаниях – им все равно куда летать, вопрос в загрузке самой воздушной гавани, самого аэропорта, потому что там же есть количество людей, которые там работают, зарплату получают, доходы у них будут меньше», – подчеркнул он.

    Тем не менее, как отметил глава государства, данный вопрос вполне решаем. «Если для Сарова это важно, а Саров важен для страны в целом, надо подумать, как решить. Я думаю, что мы решим», – подытожил Путин.

    Глава государства также заявил, что власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны.

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    8 сентября 2023, 20:17
    Путин посетил закрытый город атомщиков Саров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

    В начале визита Путин почтил память выдающегося физика-ядерщика, академика Юлия Харитона. Он возложил к его памятнику букет алых роз, передает ТАСС.

    Город атомщиков Саров, более известный как Арзамас-16, имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). На его территории расположен Российский федеральный ядерный центр и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики ВНИИ ЭФ. Здесь над созданием ядерного щита страны работали выдающиеся физики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Анатолий Александров.

    В ходе визита в Нижегородскую область Путин принял участие в запуске участка трассы М-12 Москва – Арзамас, а также посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

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    8 сентября 2023, 10:16
    Путин назвал Донбасс многовековым оплотом России

    Президент Владимир Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от фашистских захватчиков во время ВОВ

    Tекст: Александра Юдина

    Донбасс является многовековым оплотом России, землей тружеников и воинов, это – богатый и щедрый край, заявил российский лидер Владимир Путин во время поздравления с 80-летием освобождения региона от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

    Президент подчеркнул важность даты в истории России, так как в этот день 80 лет назад «был очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс», передает ТАСС.

    В своей речи Путин также отметил, что Россия надежно хранит духовные традиции, заветы и память предков, и напомнил о Саур-Могиле – кургане в ДНР, который был стратегической высотой и несколько раз переходил из рук в руки, но покорился советским солдатам.

    Путин также сообщил, что в данный момент мемориал Саур-Могилы, разрушенный в 2014 году, полностью восстановлен, а рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных потомков – новых героев Донбасса.

    Президент добавил, что пример Красной армии мог вдохновить девять лет назад ополченцев Донбасса «в новой схватке с нацизмом».

    «Вся наша Россия, цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями, верная заветам и памяти предков», – заметил он.

    По словам Путина, сотни тысяч партизан, мирных граждан и детей подверглись пыткам и казням, пока нацистская Германия оккупировала Донбасс во время ВОВ – нацисты «делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха».

    При этом, как подчеркнул российский лидер, на захваченных территориях нацистов встретило яростное народное сопротивление, его накал не ослабевал 700 дней.

    «За то время, пока жестокий, циничный зверь хозяйничал на Донбассе, пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей», – напомнил президент.

    Ранее Путин призвал власти Донбасса не откладывать решение социальных вопросов.

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    7 сентября 2023, 14:29
    Путин поручил продумать разграничение ответственности за создание и применение ИИ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин поручил продумать, как разграничить ответственность создающих и использующих нейросети.

    «Правительству рассмотреть вопросы, касающиеся разграничения ответственности за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей», – говорится в указе, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Также президент поручил обеспечить поддержку до 2030 года исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта с упором на алгоритмы машинного обучения и развитие больших языковых моделей.

    Сделать это нужно с помощью финансирования таких мер поддержки из федерального бюджета. Доклад должен быть предоставлен до 1 декабря и далее один раз в год.

    Также появилось распоряжение предусмотреть введение льгот для отечественных производителей комплектующих к суперкомпьютерам.

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    8 сентября 2023, 19:35
    Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю

    Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, посетил службу и подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

    В Нижегородской области глава государства сначала посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе, передает РИА «Новости».

    В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре Путин поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского. Президенту подарили на память небольшую икону и сухарики в чугунке. В ответ он подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

    После посещения Дивеевского монастыря Путин пообщался с россиянами. Его на улице ожидала толпа местных жителей. Путин пожал руки нескольким из них и попрощался.

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    9 сентября 2023, 00:31
    Путин обсудил с главой Нижегородской области модернизацию медучреждений

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обсудил с ним вопросы социально-экономического развития региона. Особое внимание президент рекомендовал уделить сфере здравоохранения.

    «У вас большое количество зданий медицинских учреждений, которые нуждаются в реновации, в реконструкции. Просил бы вас на это обратить внимание», – приводит его слова ТАСС.

    В целом же в области, по оценке президента, «все получается, и получается хорошо». «Уверен, что если вы здесь внимания побольше уделите этой теме, она полетит», – добавил он.

    Глава государства поблагодарил Никитина, заметив, что Нижегородская область развивается хорошими темпами. На встрече губернатор доложил об основных макроэкономических показателях, отметив, что показатели торговли и инвестиций растут. Он также рассказал о работе ВПК региона, уделив особое внимание созданию центров по созданию беспилотных авиационных систем. Путин и Никитин также обсудили вопросы развития транспортной сети в области.

    На встрече с главой государства губернатор сообщил, что рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области в первом полугодии 2023 года составил 6,5%, что выше прогноза.

    Так, рост в сельском хозяйстве, по его словам, составляет 7,9%, в строительстве – 18,9%, в промышленности – 7,9%. «Это все физический объем», – уточнил глава Нижегородской области, по словам которого в регионе восстанавливается и потребительский рынок.

    Путин обратил внимание на увеличение инвестиций в основной капитал. Никитин отметил, что показатель вырос на 18%. «Инвесторы верят», – объяснил глава региона.

    Практически на всех важных для страны производствах показатели, по словам губернатора, также растут. «Транспортные средства и оборудование, куда, кстати, авиастроение и судостроение входит, рост 12%, электрическое оборудование – рост плюс 55%, компьютеры и электронные изделия – 22,6%», – сказал Никитин.

    Он рассказал о показателях в автомобилестроении – наиболее пострадавшей в 2022 году отрасли. «В целом мы наблюдаем 156%, но в ГАЗе <…> по всем абсолютно позициям штучным плюс примерно 25%», – сказал Никитин.

    Ранее Путин встретился с молодыми учеными в Сарове.

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    7 сентября 2023, 12:39
    Песков заявил об отсутствии у Путина планов направлять видеообращение на G20

    Песков заявил об отсутствии у Путина планов по направлению видеообращения на G20

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не намеревается направлять видеообращение к участникам саммита G20, всю работу на встрече будет вести министр иностранных дел Сергей Лавров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент не планирует направлять видеообращение на саммит G20, всю работу там будет вести Лавров, а российские эксперты принимают участие в «весьма и весьма напряженной работе» по согласованию документов, сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, Путин поручил Лаврову возглавить делегацию страны на саммите G20 в Индии.

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    9 сентября 2023, 12:52
    Путин призвал россиян принять в участие в выборах
    Путин призвал россиян принять в участие в выборах
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн и призвал жителей регионов, где проходят выборы, принять в них участие.

    В субботу Путин принял участие в едином дне голосования и онлайн отдал свой голос на выборах мэра Москвы, передает ТАСС. Глава государства также отметил, что электронное голосование на выборах в России из года в год становится все более популярным.

    Путин указал, что выборы – это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом, направлять в органы власти людей, к которым есть доверие и которые будут отстаивать интересы людей.

    «Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие», – обратился он к россиянам.

    Президент не в первый раз участвует в голосовании дистанционно. Так, в 2022 году на выборах муниципальных депутатов столицы он также использовал электронный способ волеизъявления. Позднее он назвал онлайн-голосование очень удобным и надежным.

    Выборы в Москве проходят 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

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    Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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