  • ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спецоперация дала новую жизнь оружию советского времени
    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
    В США признали, что недооценили силы России перед наступлением ВСУ
    Генерал авиации объяснил опасность дронов для боевых вертолетов
    Россия удвоила число дипломатов в КНДР
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    В парламенте Грузии собрали подписи для начала импичмента Зурабишвили
    Лондон ввел санкции против 11 россиян за кибератаки
    На Украине собрались ограничить выезд за границу подлежащим призыву женщинам
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России нужны свои «фабрики мысли»

    История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    53 комментария
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    33 комментария
    7 сентября 2023, 17:10

    В ЦИК сообщили о разделении ключей расшифровки электронного голосования

    В ТИК ДЭГ прошла церемония разделения ключей расшифровки электронного голосования

    В Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) разделили ключи расшифрования ДЭГ для пяти часовых поясов, сообщили в ЦИК России.

    Каждый ключ делится на семь частей, пять из которых получили представители политических партий составе ТИК ДЭГ, один ключ остался в ведении ТИК ДЭГ, один передан ЦИК России.

    «Мои коллеги доверили именно мне получить одну из частей ключа, обещаю, что я очень добросовестно к этому отнесусь. Напомню, что без каждой части ключа невозможно расшифровать результаты ДЭГ», – сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

    Ключи будут храниться в опломбированных запертых прозрачных боксах под круглосуточным видеонаблюдением с трансляцией изображения в сеть. В воскресенье, после завершения голосования, ключи будут собраны, после чего ТИК ДЭГ приступит к определению результатов дистанционного электронного голосования, говорится в Telegram-канале ЦИК.

    «В этом году мы будем предоставлять итоги дистанционного электронного голосования по каждому часовому поясу в течение двух часов после завершения голосования», – добавил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов,

    Это уникальная практика в истории ДЭГ – в прошлом году расшифровка результатов проходила только после завершения голосования на всей территории страны.

    Прием заявлений на участие в ДЭГ завершен, в нем изъявили желание принять участие 1 216 026 человек.

    6 сентября 2023, 19:24
    В ФРГ поблагодарили Москву за оценку заявлений Бербок о войне с Россией

    Депутат АДГ Койтер поблагодарил Москву за оценку заявлений Бербок о войне с Россией

    В ФРГ поблагодарили Москву за оценку заявлений Бербок о войне с Россией
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий депутат из «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер выразил благодарность российской стороне за то, что та не стала воспринимать всерьез заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о войне с Россией.

    Койтер сказал, что заявление Бербок «у нас война с Россией» нельзя было воспринимать буквально, и Москва этого не сделала, за что он ей очень признателен, передает РИА «Новости».

    Также он раскритиковал министра за пробелы в знании английского. Отмечается, что депутат намекнул на случай, когда Бербок на конференции в ЮАР назвала путь страны «беконом надежды», перепутав слова bacon (бекон) и beacon (маяк).

    В январе Бербок на заседании ПАСЕ заявила, что ЕС ведет «войну против России».

    Коментарии (18)
    7 сентября 2023, 10:45
    Захарова ответила на слова Симоняна о «какой-то секретарше»

    Захарова в ответ на слова спикера парламента Армении Симоняна выразила поддержку всем секретарям планеты

    Захарова ответила на слова Симоняна о «какой-то секретарше»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС,Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова спикера парламента Армении Алена Симоняна, назвавшего дипломата «какой-то секретаршей», выразила поддержку всем секретарям планеты.

    «Сложно поспорить, что с уровнем явные проблемы», – написала Захарова в Telegram.

    Он также выразила слова поддержки всем «секретаршам» планеты. «Подруги! Ваша работа, работа не «секретарши», а «секретаря» – залог успеха даже самого высокопоставленного начальника. Без вашего ежедневного кропотливого труда, включающего  составление графиков, организацию встреч, работу с документами, прием звонков  и миллион разных забот, все пойдет прахом», – написала Захарова.

    Она призвала не обижаться на слова Симоняна, предположив, что он «ляпнул не подумав». Кроме того, Захарова подчеркнула, что не стоит распространять свое отношение к сказанному спикером парламента Армении на армянский народ. «Армянский народ мудрый, многострадальный и любящий», – добавила представитель МИД.

    Ранее официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства». В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, что он не будет отвечать «какой-то секретарше».

    Коментарии (57)
    6 сентября 2023, 19:23
    Американист: Гей-скандал ударит по рейтингам четы Обамы

    Американист Владимир Васильев: ЛГБТ-скандал ухудшит рейтинг четы Обамы на выборах

    Американист: Гей-скандал ударит по рейтингам четы Обамы
    @ Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Демократическая партия США запустила внутреннюю дискуссию о том, кто от нее пойдет на президентские выборы. Самые сильные их кандидаты – это Барак и Мишель Обама. Этим и объясняется появление в медиа-пространстве компромата против Обамы, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее Ларри Синклер, утверждающий, что занимался сексом с Бараком Обамой, дал интервью Такеру Карлсону.

    «Сейчас, по всей видимости, в Демократической партии решается вопрос, кто заменит Байдена. Сегодня же последовало заявление Камалы Харрис, что она осознает возможность перехода к ней обязанностей президента США. Говорят, что ее активно поддерживает и лоббировал ранее Барак Обама», – рассказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады.

    «Поэтому Такер Карлсон опубликовал это интервью – чтобы ударить по связке четы Обамы и Харрис. Думаю, он получил инсайдерскую информацию от обозревателей или политтехнологов, настроенных про-республикански, о том, что демократы сейчас активизируют внутреннюю дискуссию по своим кандидатам. Такер и республиканцы же понимают, что успех Обамы очень вероятен», – пояснил собеседник.

    «Мишель Обама – сильнейший кандидат в президенты от демократов. Да и Барак Обама – чрезвычайно опытный политик и настоящая головная боль для республиканцев. Других таких же весомых фигур у демократов нет. Следом по значимости идет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, но сам по себе «Золотой штат» уже не в авангарде американской внутренней политики. Потому и Ньюсом не имеет таких сильных электоральных позиций», – указал он.

    «Кстати, следующим ударом республиканцев может последовать требование разбирательства по поводу места рождения Барака Обамы. Ранее демократы вроде бы показывали документы, что он родился в США, но у его противников остались смутные подозрения чистоты сертификата. Эту тему параллельно с ЛГБТ-кейсом и будут, скорее всего, раскачивать республиканцы против Обамы», – предположил политолог.

    «Будет ли иметь последствия сегодняшнее интервью Карлсона? Среди демократов, скорее всего, нет. Там повестка ЛГБТ уверенно прокладывает себе дорогу. Но в обществе пока еще преобладает уверенность в том, что президентом США должен быть поборник традиционных ценностей, в том числе – касающихся семьи. Семейный очаг по-прежнему свят для большей части американцев. Поэтому перспектива превратить Белый дом в условные Содом и Гоморру оттолкнет от Обамы некоторую часть колеблющихся избирателей», – сказал аналитик. «Чем ответит Обама? Ничем. Он слишком умный и опытный, чтобы сейчас идти в тупую пикировку с обличителями», – резюмировал эксперт.

    «Такер Карлсон продолжает воевать с Обамой. На этот раз он взял интервью у Ларри Синклера – отсидевшего мошенника, который утверждает, что он якобы занимался сексом с Обамой. В 1999 году тот передал Обаме 250 долларов на покупку кокаина, после чего они провели ночь вместе. История не новая – об этом Синклер впервые сообщил еще во время президентской гонки 2008 года, но тогда мейнстримовые медиа старались ее замолчать», – отметил в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.

    «Тогда же вспыхнул и еще один скандал – сразу несколько друзей Обамы, посещавших одну церковь в Чикаго, ушли из жизни при загадочных обстоятельствах. И были подозрения, что они все были членами гей-клуба», – напомнил он.

    «Сейчас об этом начали вспоминать еще и потому, что сам Обама подлил масла в огонь. Появилось его письмо от 1982 года, где Обама признается, что он постоянно фантазирует о сексе с мужчинами. В 2008 году об этом тоже не упоминали – тогда даже среди демократов многие относились негативно к ЛГБТ-повестке. И сам Обама выступал против гей-браков во время выдвижения в президенты. Но теперь нравы сильно изменились – и Обама может этим чуть ли не хвастаться», – указал политолог.

    «К тому же нынче пошли разговоры о возвращении Мишель Обамы в большую политику – для спасения демократов на предстоящих выборах. Ведь 77% американцев не верят в способности Байдена управлять страной. И он может просто не выдержать участия в следующей президентской гонке. Вокруг Мишель Обамы тоже было много скабрезных скандалов – ее даже пытались представить «трансгендером». Рейтинги Мишель выше, чем у Байдена. Но далеко не все рады такому развитию событий – поэтому на чету Обам вновь полились тонны компромата», – добавил он.

    «Нынешняя президентская гонка уже становится самой грязной в истории США – с коррупцией Байдена, уголовными делами Трампа и гей-скандалами Обамы», – резюмировал аналитик.

    Американец Ларри Синклер, утверждающий, что занимался сексом с Бараком Обамой, дал интервью журналисту Такеру Карлсону. По словам Синклера, он якобы имел интимную связь с 44-м президентом США в 1999 году, когда тот еще был сенатором в штате Иллинойс. Американец утверждает, что перед этим они оба употребляли наркотики. Выдержки из беседы Карлсон выложил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

    Синклер рассказал, что около одного бара встретил парня, который представился ему как Барак Обама. Американец признался, что «отдал Обаме 250 долларов за кокс», после чего начал выкладывать «дорожку» на коробке от компакт-диска, чтобы «снюхать», а Обама в это время курил из маленькой трубки. «Я стал поглаживать рукой его бедро, чтобы посмотреть, чем это закончится, и закончилось все именно так, как я хотел», – сказал Синклер. «У него это было явно не в первый раз», – добавил американец.

    Стоит отметить, что также в среду в интервью Associated Press вице-президент США Камала Харрис заявила, что понимает возможность перехода к ней обязанностей американского лидера. Кроме того, она заявила, что ответственные за попытку отменить результаты президентских выборов 2020 года и последовавший за этим штурм Капитолия должны быть привлечены к ответственности, включая Дональда Трампа.

    Коментарии (29)
    6 сентября 2023, 18:32
    Газпром объяснил несогласие с позицией Молдавии по долгу о газе
    Газпром объяснил несогласие с позицией Молдавии по долгу о газе
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проведенный аудит задолженности «Молдовагаза» перед Газпромом не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с заявлениями молдавской стороны по долгам за газ, сообщили в Газпроме.

    Отчет аудитора не проходил утверждения набсоветом АО «Молдовагаз», что предусматривают договоренности между Газпромом и правительством Молдавии, указали в компании, передает РИА «Новости».

    Аудитор и условия тендера на закупку его услуг в одностороннем порядке определялись молдавской стороной без согласования с российским предприятием и «Молдовагазом».

    Выводы аудитора не могут «каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности», долг подтверждается подписываемыми регулярно Газпромом и «Молдовагазом» документами и соответствующими решениями международного арбитража, подчеркнули в компании.

    Газпром не согласен с утверждениями молдавской стороны и планирует и дальше отстаивать свои права всеми возможными способами, заключили в компании.

    Напомним, правительство Молдавии предложило выплатить Газпрому 8,6 млн долларов из 709 млн долларов долга, а остальное оспорить в суде.

    Коментарии (31)
    6 сентября 2023, 20:33
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    @ AP/TASS

    Взрыв на рынке в украинском городе Константиновка мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты. Такой вывод сделан на основании разбора видео с камер видеонаблюдения в Константиновке

    Как отмечают авторы канала «Военный осведомитель», на видео, где запечатлен удар, можно заметить, что за секунду до прилета местные жители смотрят в небо по направлению подконтрольной ВСУ Дружковки, откуда и летит объект. После этого происходит воздушный подрыв, не характерный для обычной ракеты, снаряда или авиабомбы, зато характерный для зенитной или противорадиолокационной ракеты. 

    Местные жители в чатах Дружковки и Краматорска также указали на пролетавшие самолеты, которые не могли быть российскими, поскольку линия фронта расположена более чем за 30 километров от этого места.

    Еще одним свидетельством причастности украинской авиации к удару являются сообщения в чатах местных жителей о пусках ракет двумя украинскими самолетами над Дружковкой (местные жители принимают их за Storm Shadow), а буквально несколькими минутами позже происходит взрыв на рынке Константиновки, это видно по времени на камере видеонаблюдения. Населенные пункты расположены недалеко друг от друга.

    Авторы канала напоминают, что ВСУ ранее уже производили неудачные пуски ракет AGM-88 HARM по Константиновке. Вероятнее всего, в этот раз ВСУ также запустили ракету с борта самолета, она летела от подконтрольной им Дружковки и взорвалась на рынке около магазина в Константиновке.  В сообщении указывается, что воздушное пространство над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой считается «рабочим местом» украинских ВВС с лета 2022 года.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский, как сообщает РБК, заявил, что в результате ЧП погибли минимум 16 человек, по его словам, удар якобы наносился российской артиллерией.

    Коментарии (12)
    7 сентября 2023, 02:20
    Политолог: Пашинян хватается за соломинки

    Политолог Кузнецов призвал не упрекать Пашиняна в преддверии военного вторжения со стороны Азербайджана

    Политолог: Пашинян хватается за соломинки
    @ Paolo Pizzi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в условиях угрозы военного вторжения со стороны Азербайджана «пытается делать, что может» и «хватается за соломинки», заявил политолог Глеб Кузнецов.

    Кузнецов связывает рассуждения людей о том, «что не так делает Пашинян», с «непониманием реальной повестки дня сегодняшней Армении». По его мнению, страна столкнулась с «практически неизбежной угрозой военного вторжения со стороны Азербайджана и масштабной этнической чистки в Арцахе».

    По словам политолога, Азербайджан получил «уникальный шанс решить раз и навсегда проблему Карабаха», создать контролируемый коридор в Нахичевань и «перерубить армяно-иранскую границу». Причем Азербайджан может «продать это США прежде всего как победу в борьбе с обходом санкций», указал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кризис, созданный блокадой Арцаха достиг высшей точки. Дальше «прогревать» ситуацию с помощью морения десятков тысяч людей голодом контрпродуктивно для Азербайджана. Идея, что армяне «сами все поймут и уедут» провалилась. Вернуть им дорогу в Армению «просто так», урегулировав дело в европейском духе с «национальной автономией» не представляется возможным», – заявил Кузнецов.

    Он считает, что «Пашинян пытается делать, что может», и «ищет союзников везде», пусть даже «где-то не очень удачно, где-то запоздало, где-то неадекватно с точки зрения логики». Кузнецов полагает, что премьер Армении «хватается за соломинки».

    «Не стоит его упрекать в этом. Вариантов спасения Арцаха исчезающе мало. Вариантов сохранения суверенной территории Армении – больше, но и сценарий «Армения в своих нынешних границах» не выглядит безальтернативным», – заявил политолог.

    Он считает «бессмысленным» рассуждать на тему того, «кто тут прав, кто виноват и что сделано не так в Армении в последние 30 лет, а также как надо правильно дружить с Россией», поскольку приближается «практически неизбежная кровавая трагедия в Закавказье».

    Напомним, Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.

    С 3 сентября командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Кирилл Кулаков.

    Коментарии (21)
    6 сентября 2023, 21:17
    Названо число сменивших гражданство российских спортсменов

    Замглавы минспорта Морозов: Свыше 100 российских спортсменов сменили гражданство

    Названо число сменивших гражданство российских спортсменов
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 100 российских атлетов решили изменить гражданство, чтобы попасть в сборные других стран доя выступления на международных соревнованиях, заявил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

    По олимпийским видам спорта 55 спортсменов сменили гражданство, если же учитывать неолимпийские виды, то отметка перешла рубеж в 100 человек, сказал Морозов, передает ТАСС.

    По его словам, были прецеденты, когда спортсмены возвращали средства, потраченные на подготовку. «Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», – заключил Морозов.

    В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

    Коментарии (65)
    6 сентября 2023, 19:07
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

    Россия запросила на 12 сентября заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия запросила на 12 сентября проведение заседания СБ ООН по проблемам западных поставок оружия Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, заседание будет посвящено не только поставкам оружия Украине, но и другим факторам, которые негативно отражаются на перспективах урегулирования кризиса на Украине, написал он в Telegram-канале.

    Полянский отметил, что Москва постарается подобрать достойных докладчиков. Заседание начнется в 17.00 по Москве.

    Коментарии (21)
    7 сентября 2023, 15:07
    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Economist: Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может закончить контрнаступление через несколько недель, считают в американской администрации, сообщили источники журнала Economist в Белом доме.

    Киеву осталось шесть-семь недель боев перед завершением контрнаступления, сказал один из собеседников Economist в администрации президента США Джозефа Байдена, передает РИА «Новости».

    При этом в администрации ведутся споры по оценке успехов, которые украинская армия может достичь за это время. Часть полагает, что ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться.

    Аналитик разведуправления Минобороны США (DIA) Трент Мол указал, что есть вероятность того, что ВСУ к концу 2023 года прорвут российскую оборону, он оценил ее в 40-50%. По его словам, из-за ограниченного числа боеприпасов и ухудшения погоды это будет сложной задачей.

    Ранее издание Politico сообщало, что высокопоставленные представители разведки Украины отчитались перед членами комитетов Сената США по разведке.

    Коментарии (24)
    6 сентября 2023, 20:42
    Россия и Турция договорились по поставкам зерна

    Замглавы МИД Грушко заявил о принципиальной договоренности России и Турции по зерну

    Россия и Турция договорились по поставкам зерна
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва и Анкара достигли договоренности о поставке 1 млн тонн зерна, в скором времени планируется проработать техническую часть вопроса, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

    Стороны достигли принципиальных договоренностей, ожидается, что в скором времени начнутся рабочие контакты с участниками для отработки технических аспектов схемы поставок, сказал Грушко, передает РИА «Новости».

    По его словам, необходимо рассмотреть сразу несколько вопросов – логистику, финансы, маршруты, страны назначения, объемы и другое.

    По итогам переговоров с президентом Турции российский лидер Владимир Путин пояснял, что обсуждалась организация поставки 1 млн тонн зерна из России «по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны». Также в этой схеме  может быть задействован Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны и помочь с транспортировкой зерна.

    Коментарии (24)
    7 сентября 2023, 12:28
    Супруга Пашиняна опубликовала совместное фото с Зеленским

    Супруга премьер-министра Армении Пашиняна Анна опубликовала совместное фото с Зеленским

    Супруга Пашиняна опубликовала совместное фото с Зеленским
    @ @Anna Hakobyan

    Tекст: Александра Юдина

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян выложила в Facebook (запрещен в России) совместное фото с украинским президентом Владимиром Зеленским и его женой Еленой Зеленской.

    Так, на опубликованной фотографии запечатлено, как Акопян пожимает Зеленскому руку на встрече в Киеве третьего «форума первых леди и джентльменов», передает ТАСС.

    Накануне стало известно, что супруга Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье.

    Коментарии (21)
    7 сентября 2023, 13:05
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресечена деятельность группы, отправлявшей за границу компоненты к боевым самолетам и вертолетам, запчасти передавались в том числе для нужд украинской армии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Организованная группа специализировалась на незаконном обороте продукции военного назначения и на контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запчастей для военной авиации, сообщили в Центре ТАСС.

    Группа состояла из числа уроженцев Украины и одной из республик Центральной Азии. Они на постоянной основе закупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, потом эту продукцию поставляли иностранным заказчикам, в том числе для нужд ВСУ.

    Всего изъято свыше 100 изделий для боевой авиатехники, получены документальные материалы об участии подозреваемых в организации ремонта комплектующих украинских самолетов и вертолетов.

    В июне ФСБ разоблачила завербованных украинской стороной двух бывших сотрудников курского оборонного предприятия, передававших документы и образцы изделий, применяемых при создании вооружений для ВС России.

    Коментарии (15)
    7 сентября 2023, 11:12
    Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха
    Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у Нагорного Карабаха
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Войска Азербайджана сосредоточены на границе с Арменией и у разделительной линии с Нагорным Карабахом, заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

    По его словам, в течение прошедшей недели военно-политическая ситуация в Армении существенно ухудшилась, передает ТАСС.

    Пашинян добавил, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы.

    При этом он отметил, что антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах.

    Ранее политолог Глеб Кузнецов заявил, что премьер-министр Армении в условиях угрозы военного вторжения со стороны Азербайджана «пытается делать, что может» и «хватается за соломинки».

    Напомним, Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.

    Коментарии (48)
    7 сентября 2023, 10:36
    Рябков отреагировал на планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Замглавы МИД Рябков назвал воровством планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива Соединенных Штатов отдать изъятые российские активы на нужды украинской армии по факту является воровством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение, передает РИА «Новости».

    Также Рябков отметил, что это станет показателем для всех экономических операторов – насколько рискованно вести дела с США.

    Кроме того, замглавы МИД отметил, что члены российской делегации, которую возглавляет глава МИД Сергей Лавров, ожидают выдачи американских виз на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как не все из них получили разрешения на въезд.

    «Работа продолжается», – сказал он.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами.

    Коментарии (11)
    6 сентября 2023, 20:32
    Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы
    Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил перенести празднование Дня города в столице на 6 сентября, чтобы связать его с днем памяти святителя Петра, которого патриарх назвал «основоположником Москвы как столичного града».

    По его словам, сейчас историю святителя Петра мало упоминают историки, об этом ничего не знают молодые люди. «Потому что не будь святителя Петра, не было бы Москвы как столицы нашей Родины», – передает ТАСС слова патриарха.

    Он добавил, что именно Петр перенес «кафедру всея Руси» из Владимира в Москву, что позволило ей «возвыситься».

    Напомним, День города в столице в 2023 году будет праздноваться 9 и 10 сентября.

    Коментарии (10)
    Главное
    Австрия решила не выдавать Киеву мужчин призывного возраста
    СВР обвинила США в подготовке устранения нового руководства Нигера
    Хорватия начала экспорт украинского зерна через свои порты
    Украинка пожаловалась на «издевательство» в Израиле в виде общения на русском
    Сын президента ЦАР напал на врача в Кисловодске
    Глава российской кругосветки рассказал подробности спасения экипажа при атаке акул
    Кофе со вкусом водки вызвал ажиотаж в Китае

    России удалось продавить западный потолок цен на нефть

    Россия уже два месяца продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены. Однако Запад не спешит корректировать санкции, хотя изначально грозил делать это каждые два месяца. США и Европа молчат не случайно. Они не хотят признавать, что их санкции против России опять не работают. Как российской нефти удается обходить эти запреты и пополнять бюджет? Подробности

    Перейти в раздел

    Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ

    Спустя год в Киев вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Посетив Берковецкое кладбище, он дал положительную оценку «контрнаступу» ВСУ и заявил о продолжении поддержки Украины. Однако эти ритуальные действия – лишь декорация, которая оттеняет истинные мотивы визита Блинкена в Киев. Подробности

    Перейти в раздел

    «Будет работать здесь, сможет везде в мире». Как Чукотка проверяет на прочность

    Чем привлекает жизнь на Чукотке, почему отсюда перестают уезжать и каждый год приезжают «с материка» на работу? Чего ждать от плана «Чукотка-100» и почему местные жители любят килограммовые огурцы? Ответы на эти вопросы нашел в самом отдаленном российском регионе специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем Россия ответит на новую ядерную угрозу США

    МИД России назвал возможное размещение ядерного оружия США в Британии эскалационным шагом, который носит откровенно антироссийский характер. О том, что Вашингтон возвращает свои термоядерные бомбы на территорию Туманного Альбиона, стало известно из планов военно-воздушных сил США, которые займутся обслуживанием ядерного оружия на базе Лейкенхит. Чем и как может ответить Россия на эти планы? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

    • Армению пригласили в НАТО

      Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия уходит с Южного Кавказа. Острая конкуренция с НАТО за этот регион нам действительно предстоит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............