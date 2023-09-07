Путин поручил продумать разграничение ответственности за создание и применение ИИ

Tекст: Кристина Цыцура

«Правительству рассмотреть вопросы, касающиеся разграничения ответственности за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей», – говорится в указе, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Также президент поручил обеспечить поддержку до 2030 года исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта с упором на алгоритмы машинного обучения и развитие больших языковых моделей.

Сделать это нужно с помощью финансирования таких мер поддержки из федерального бюджета. Доклад должен быть предоставлен до 1 декабря и далее один раз в год.

Также появилось распоряжение предусмотреть введение льгот для отечественных производителей комплектующих к суперкомпьютерам.