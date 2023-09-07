  • Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем Россия ответит на новую ядерную угрозу США
    Пашинян заявил о стягивании войск Азербайджана к границам Армении и Нагорного Карабаха
    Американист: Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент
    США решили модернизировать танк Abrams с учетом украинского опыта
    Возле Вербового и Работино за сутки отражено 14 атак ВСУ
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    Сын Медведева принял участие в совещании ЕР о развитии новых регионов
    Супруга Пашиняна опубликовала совместное фото с Зеленским
    На Украине собрались ограничить выезд за границу подлежащим призыву женщинам
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России нужны свои «фабрики мысли»

    История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    38 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    32 комментария
    7 сентября 2023, 14:29

    Путин поручил продумать разграничение ответственности за создание и применение ИИ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин поручил продумать, как разграничить ответственность создающих и использующих нейросети.

    «Правительству рассмотреть вопросы, касающиеся разграничения ответственности за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей», – говорится в указе, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Также президент поручил обеспечить поддержку до 2030 года исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта с упором на алгоритмы машинного обучения и развитие больших языковых моделей.

    Сделать это нужно с помощью финансирования таких мер поддержки из федерального бюджета. Доклад должен быть предоставлен до 1 декабря и далее один раз в год.

    Также появилось распоряжение предусмотреть введение льгот для отечественных производителей комплектующих к суперкомпьютерам.

    4 сентября 2023, 17:45
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Продвижение украинского контрнаступления провалилось, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается пробуксовки контрнаступления (ВСУ), это не пробуксовка, это провал», – констатировал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что на сегодняшний день «это выглядит именно так». Глава российского государства выразил надежду, что и в дальнейшем это будет именно так.

    В вопросе о посредничестве в переговорах по урегулированию на Украине, Путин отметил, что Россия от никогда от него не отказывалась. «Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся», – сказал президент.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты
    6 комментариев


    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить главу минобороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата Рустема Умерова.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 19:46
    Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины
    Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительству необходимо проработать решения о приоритетном использовании чиновниками российских автомобилей, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительство и руководства регионов получили задачу принять меры по приоритетному использованию муниципальными и госслужащими в служебных целях российских высоколокализированных автомобилей. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Доклад по этому вопросу предстоит подготовить к 1 февраля, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие автомобили планируется пересадить российских чиновников.

    Коментарии (37)
    5 сентября 2023, 17:37
    Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским
    Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Факт того, что этнический еврей Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма на украинской территории, отвратителен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине, а это уничтожение 1,5 млн человек», – цитирует президента ТАСС.

    По его мнению, западные кураторы поставили во главе киевского режима Зеленского намеренно, чтобы человек с еврейским происхождением прикрывал «такую античеловеческую сущность», которая положена в фундамент современного украинского государства.

    Коментарии (21)
    4 сентября 2023, 17:23
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    @ Валерий Шустов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вероятное соглашение Москвы, Анкары и Дохи по поставкам 1 млн тонн зерна самым бедным странам не станет альтернативой зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке», — цитирует Путина ТАСС.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты
    6 комментариев


    «Готовы вместе продвигать [инициативы], как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны [зерно]», — сказал Путин.

    Также в ходе беседы с Эрдоганом он отмечал, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

    Коментарии (31)
    4 сентября 2023, 18:53
    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин заявил о попытках ВСУ атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» ВСУ постоянно пытаются атаковать, в том числе беспилотниками, которые отправляются из украинских портов, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

    «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток», на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турцию из России. Наши корабли охраняют эти «потоки», эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов. Для возвращения России в зерновую сделку нужно договориться, что такого больше не будет», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты
    6 комментариев


    Ранее Путин заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак. Президент также заявил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:37
    Путин назвал условие реанимации зерновой сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты
    6 комментариев


    Ранее Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 17:05
    Путин: Зерновую сделку использовали для проведения террористических атак
    Путин: Зерновую сделку использовали для проведения террористических атак
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов», — приводит слова Путина ТАСС. Он подчеркнул, что это «не может быть терпимым дальше».

    Глава российского государства отметил, что прекращение зерновой сделки не повлияло на ситуацию на мировых продовольственных рынках, цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет. «Есть проблемы с его справедливым распределением, это да. Но это никак не связано с так называемой зерновой сделкой», — заключил Путин.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты
    6 комментариев


    4 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 15:51
    Переводчик на встрече Путина и Эрдогана оговорился о войне России и Турции

    Tекст: Алина Власенко

    Переводчик на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана оговорился, заявив о войне между странами.

    «Между Россией и Турцией война», – оговорился он, переводя слова турецкого президента, когда тот говорил о конфликте на Украине. После небольшой заминки переводчик поспешил поправиться, что вооруженный конфликт идет между Россией и Украиной. Лидеры России и Турции не отреагировали на трудности перевода.

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 16:22
    Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
    Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, и проявляется в том числе в виде русофобии и антисемитизма, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

    «Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит. Он снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине, вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал наполнить праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году глубоким содержанием.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2023, 16:36
    Путин: Россия борется на Украине с бандеровскими нелюдями

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в ходе специальной военной операции борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами, заявил президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа».

    «Надо поднимать и показывать данные. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть», – цитирует ТАСС Путина.

    Помощник главы государства Владимир Мединский указал, что как минимум 13,5 млн мирных советских жителей стали жертвами фашистского геноцида в годы Великой Отечественной. «Включая те 1,5 млн евреев, убитых прихвостнями нацистов на Украине», – отметил он. В ответ Путин сказал: «И все это есть в архивных документах: приказы, отчеты об исполнении этих приказов, фамилии и имена тех, кто это делал, фамилии и имена палачей. Все есть».

    По словам президента, четверть от общего числа жертв холокоста были уничтожены нацистами и коллаборантами на территории Украины. «Это полтора миллиона человек – женщины, старики, дети, если всего за холокост было уничтожено нацистами 6 млн, то это четверть, 25% жертв», – привел Путин исторические данные о репрессиях на территории Украины.

    «Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты, это как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы, даже войска СС не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях, они практически передали это все в руки местных националистов и антисемитов», – подчеркнул президент. На его взгляд, «это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню».

    Ранее Путин заявил, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (12)
    4 сентября 2023, 16:32
    Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, в общей сложности они общались три часа.

    Путин в начале встречи пригласил Эрдогана заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых, после чего президенты продолжили общение уже за столом переговоров с участием делегаций, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты
    6 комментариев


    По окончании беседы в широком формате, Путин и Эрдоган продолжили общение в узком кругу за рабочим обедом.

    Напомним, в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 18:59
    Предельный возраст отсрочки IT-специалистам повышен до 30 лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предельный возраст отсрочки от призыва на срочную службу для IT-работников повышен до 30 лет, соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ вносит изменения в указ от марта 2022 года «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», возраст отсрочки меняется с 27 лет до 30 лет.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 15:44
    Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа
    Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры в расширенном составе, которые продлились полтора часа.

    В составе делегаций с обеих сторон были главы МИД и другие ключевые министры. Переговоры начались в 13.14 мск, передает ТАСС.

    Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе зерновую сделку. Эрдоган заявил, что переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и для африканских стран.

    Турецкий лидер отметил также высокое сотрудничество с Россией по газу и подчеркнул, что создание газового хаба в Турции имеет большую значимость для страны.

    Ранее сообщалось, что Путин также обсудит с Эрдоганом конфликт на Украине.

    Коментарии (5)
    5 сентября 2023, 12:32
    Песков подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи

    Песков заявил о достижении Путиным и Эрдоганом цели встречи в Сочи

    Песков подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Подписание документов по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не предусматривалось, руководители государств планировала только обмен мнениями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу двусторонних отношений и обменяться мнениями по известным региональным проблемам»», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    По его словам, «эта цель была достигнута».

    Песков также заявил, что не знает, принял ли президент Турции приглашение российского коллеги отдохнуть в Сочи, но считает, что сам факт приглашения говорит о дружественных отношениях глав государств.

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой стала жизнеспособность прежней зерновой сделки. Путин заявил, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 16:57
    Путин назвал конструктивными переговоры с Эрдоганом
    Путин назвал конструктивными переговоры с Эрдоганом
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Беседа с президентом Турции Таийпом Эрдоганом прошла в конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере, мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере», – цитирует российского лидера ТАСС.

    Он отметил, что в ходе переговоров политики обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты
    6 комментариев


    Напомним, в Сочи в понедельник прошли переговоры президентов России и Турции. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.

    Коментарии (0)
    Главное
    Военкоры показали засады спецназа для атаки на ВСУ
    Зеленский присвоил начальнику ГУР Буданову звание генерал-лейтенанта
    Луговой: Идея исключить Россию из Интерпола абсурдна
    Захарова ответила на слова Симоняна о «какой-то секретарше»
    Польша придумала способ компенсировать преимущество России в силе и технике
    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия на Украине
    Украинка пожаловалась на «издевательство» в Израиле в виде общения на русском

    России удалось продавить западный потолок цен на нефть

    Россия уже два месяца продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены. Однако Запад не спешит корректировать санкции, хотя изначально грозил делать это каждые два месяца. США и Европа молчат не случайно. Они не хотят признавать, что их санкции против России опять не работают. Как российской нефти удается обходить эти запреты и пополнять бюджет? Подробности

    Перейти в раздел

    Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ

    Спустя год в Киев вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Посетив Берковецкое кладбище, он дал положительную оценку «контрнаступу» ВСУ и заявил о продолжении поддержки Украины. Однако эти ритуальные действия – лишь декорация, которая оттеняет истинные мотивы визита Блинкена в Киев. Подробности

    Перейти в раздел

    «Будет работать здесь, сможет везде в мире». Как Чукотка проверяет на прочность

    Чем привлекает жизнь на Чукотке, почему отсюда перестают уезжать и каждый год приезжают «с материка» на работу? Чего ждать от плана «Чукотка-100» и почему местные жители любят килограммовые огурцы? Ответы на эти вопросы нашел в самом отдаленном российском регионе специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем Россия ответит на новую ядерную угрозу США

    МИД России назвал возможное размещение ядерного оружия США в Британии эскалационным шагом, который носит откровенно антироссийский характер. О том, что Вашингтон возвращает свои термоядерные бомбы на территорию Туманного Альбиона, стало известно из планов военно-воздушных сил США, которые займутся обслуживанием ядерного оружия на базе Лейкенхит. Чем и как может ответить Россия на эти планы? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

    • Армению пригласили в НАТО

      Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия уходит с Южного Кавказа. Острая конкуренция с НАТО за этот регион нам действительно предстоит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............