История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр»
Президент Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр» Мордвичеву
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации Андрею Мордвичеву.
В тексте указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился присвоить Мордвичеву Андрею Николаевичу звание генерал-полковника, а начальнику Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александру Шестакову – звание генерал-лейтенанта.
Напомним, 4 августа министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.
В июле командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев предсказал срок завершения «наступления» ВСУ.