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    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    20 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    32 комментария
    7 сентября 2023, 13:29

    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр»

    Президент Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр» Мордвичеву

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации Андрею Мордвичеву.

    В тексте указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился присвоить Мордвичеву Андрею Николаевичу звание генерал-полковника, а начальнику Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александру Шестакову – звание генерал-лейтенанта.

    Напомним, 4 августа министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

    В июле командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев предсказал срок завершения «наступления» ВСУ.

    7 сентября 2023, 01:51
    Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола

    Глава Национального центрального бюро Интерпола Калачев сообщил о желании ряда стран исключить Россию из организации

    Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола
    @ INTERPOL/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые недружественные страны ведут закулисное обсуждение возможности исключения России из Интерпола, хотя такая процедура не предусмотрена уставом, сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев.

    Калачев указал, что Интерпол – профессиональная полицейская организация, деятельность политического, военного, религиозного или расового характера в ней запрещена уставом, передает ТАСС.

    Однако после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине «ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола», сказал он. По словам Калачева, «закулисные дебаты» все еще ведутся.

    При этом НЦБ поддерживает высокий уровень взаимодействия как с иностранными, так и российскими правоохранительными органами. Однако, признает Калачев, на Россию и Генеральный секретариат Интерпола оказывается давление.

    Сохраняется «качественное и результативное» сотрудничество в международном розыске лиц, борьбе с терроризмом и организованной преступностью, наркотрафиком, экономическими преступлениями. Также поддерживается сотрудничество в сферах противодействия коррупции, отмыванию денег, нелегальной миграции и преступлениям, совершенным в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    Учитывая сложности в политике, каналы Интерпола стали фактически единственным способом обмена полицейской информацией, сказал Калачев. Устав предусматривает, что члены организации могут обмениваться информацией даже при отсутствии между странами дипломатических отношений.

    В 2023 году Международной организации уголовной полиции – Интерполу исполняется 100 лет. Интерпол является самой крупной межправительственной международной организацией, объединяющей 195 стран.

    Напомним, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что НАТО пытается дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников.

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    7 сентября 2023, 00:57
    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»

    Захарова опровергла заявление США об отсутствии радиоактивной угрозы для Украины из-за снарядов с обедненным ураном

    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление США о том, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном якобы не представляют радиоактивной угрозы.

    «Что это: вранье или глупость?» – заявила Захарова в Telegram. Она подчеркнула, что о токсичности обедненного урана сообщалось неоднократно. В местах его применения выявлен «кратный рост онкозаболеваний», отметила Захарова, добавив, что «это на себе проверили, не подозревая о последствиях, солдаты НАТО». В частности, речь идет об итальянских военных, которые участвовали в «агрессии Североатлантического альянса против Югославии».

    Захарова указала, что парламент Италии выпустил 252-страничный доклад, раскрывающий результаты исследований: из 7,5 тыс. подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% – летальность: каждый 20-й человек). Подчеркивается, что «умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия».

    Кроме того, жертвами таких вооружений стали сербы – в регионах, которые попали под удары НАТО выявлен «рост следующих заболеваний: онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей».

    Напомним, Вашингтон в очередном пакете военной помощи киевскому режиму намерен передать снаряды с обедненным ураном.

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    6 сентября 2023, 16:54
    Госдеп увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».

    По его словам, США хотят, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и все необходимое в долгосрочной перспективе, передает передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Сам госсекретарь в среду прибыл в Киев, он также напомнил о «продолжающейся и решительной поддержке Украины».

    Напомним, СМИ не раз писали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Отмечается, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

    Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что «контрнаступ» не то что буксует, а «это провал».

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    7 сентября 2023, 04:10
    Силами ПВО сбиты беспилотники в Московской области и в Ростове-на-Дону

    Собянин и Голубев сообщили о сбитых силами ПВО беспилотниках в Московской области и в Ростове-на-Дону

    Силами ПВО сбиты беспилотники в Московской области и в Ростове-на-Дону
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на столицу. В Ростове-на-Дону системой ПВО также сбиты два БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Как сообщил Собянин в Telegram, по предварительной информации, в столичном регионе «разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет».

    Голубев сообщил в Telegram, что в Ростове-на-Дону БПЛА сбиты «около 3.00». Один из сбитых беспилотников «упал за городом в западной части Ростова», второй – в центре. Один человек пострадал. Он «обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног», но от госпитализации отказался. Кроме того, повреждения получили несколько легковых машин, «повреждены фасады и выбиты окна трех зданий».

    Позднее Минобороны подтвердило уничтожение трех БПЛА в Московской и Ростовской областях.

    Накануне ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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    6 сентября 2023, 20:51
    Всероссийский атаман назвал новый импульс для казачества

    Всероссийский атаман Долуда: Российскому казачеству дан новый импульс

    Tекст: Антон Никитин

    Российскому казачеству дан новый импульс, заявил Всероссийский атаман, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда, говоря о проведении СВО.

    «Каждый атаман должен понять: время стагнации прошло. Российскому казачеству дан новый импульс. А это значит, что одной гуманитарной помощью и шермициями – не спасешься. Для атаманов давно пришло время берцев и полевой формы. Чтобы хотя бы периодически побывать на передовой и глотнуть порохового дыма и посмотреть в глаза казакам, которые по полгода не выходят из опорных пунктов, ежечасно смотрят смерти в глаза… И никто не дрогнул и не побежал!» – сказал Всероссийский атаман в своем выступлении в штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

    Долуда в режиме видеоконференцсвязи обсудил вопросы ближайшей повестки с войсковыми атаманами, их заместителями, начальниками штабов, лидерами молодежных казачьих организаций, а также пресс-секретарями и войсковыми священниками, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

    Напомним, 2 августа президент России Владимир Путин в Кремле вручил казакам высокие государственные награды.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2023, 09:45
    NYT: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов

    NYT сообщила о намерении США передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов

    NYT: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов
    @ Nicholas Pilch/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты решили отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов в ближайшее время, сообщает газета New York Times.

    По информации американских чиновников, администрация главы США Джо Байдена в ближайшее время планирует отправить новую партию боеприпасов спустя два месяца после того, как передали первую, передает РИА «Новости».

    Как отмечает американское издание, в Белом доме не раскрывают информацию о том, сколько именно кассетных боеприпасов вошло в первую партию поставок Киеву «из сотен тысяч, которые есть в распоряжении Пентагона».

    При этом NYT замечает, что «ненасытные запросы Киева на боеприпасы» будет только расти, пока целый ряд подразделений полагается в большей степени на тяжелую артиллерию.

    Ранее обозреватель Саадаин Гардези в статье для National Interest отмечал, что кассетные бомбы уже поступили в целый ряд артиллерийских подразделений ВСУ.

    Американские СМИ писали об опасной импровизации ВСУ с полученными от США кассетными боеприпасами: украинские военные распиливают их болгаркой, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов.

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    7 сентября 2023, 03:51
    Взрывы прогремели в Одесской области

    Взрывы произошли в городе Килия в Одесской области Украины

    Взрывы прогремели в Одесской области
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в городе Килия прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В городе расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на среду в Одесской области Украины произошли взрывы в городах Рени и Килия.

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    7 сентября 2023, 07:29
    Украинские беспилотники сбиты над Брянской областью

    Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО украинских беспилотников

    Украинские беспилотники сбиты над Брянской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО пресечена атака украинских террористов, над Брянском сбит беспилотник, второй уничтожен на подлете к городу, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что никто не пострадал. Из-за падения обломков повреждены остекление здания железнодорожного вокзала и привокзальная площадь. Кроме того, повреждения получили несколько машин.

    Позднее Минобороны России подтвердило в Telegram, что около 6.30 и 7.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку, дежурными средствами ПВО уничтожены БПЛА самолетного типа.

    Напомним, Минобороны сообщало, что накануне, около 23.30 мск, над Брянской областью был уничтожен БПЛА самолетного типа. Утром в четверг Богомаз сообщил, что над Брянским районом был сбит беспилотник, никто не пострадал. Кроме того, силами ПВО сбиты беспилотники в Московской области и в Ростове-на-Дону.

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    6 сентября 2023, 23:56
    Взрывы зафиксированы в Сумах

    Взрывы зафиксированы в Сумской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Сумской области Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Позднее украинские СМИ сообщили, что взрывы раздались в ночь на четверг в городе Сумы, передает ТАСС.

    Также воздушную тревогу объявляли в Харьковской области. Тревога продолжалась около 50 минут, после чего была отменена.

    Напомним, в ночь на среду в городах Одесской области Украины произошли взрывы. Несколько взрывов прогремело в Киеве утром, также взрыв в столице произошел днем в среду.

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    7 сентября 2023, 07:57
    Власти Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

    Глава администрации Одесской области Кипер заявил о повреждении портовой инфраструктуры в Измаильском районе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины повреждены объекты портовой инфраструктуры, заявил глава областной администрации Олег Кипер на фоне сообщений о взрывах в городе Килия.

    Кипер сообщил, что повреждена портовая инфраструктура в Измаильском районе, ликвидация последствий не завершена, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на четверг в городе Килия в Измаильском районе Одесской области прогремели взрывы.

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    7 сентября 2023, 13:14
    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине

    Президент Финляндии Ниинисте предупредил о риске эскалации конфликта на Украине и возможности применения ядерного оружия

    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине
    @ IMAGO/Seppo Samuli/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Ниинисте призвал лица, принимающие решения, быть готовыми к эскалации и серьезно относиться к риску применения атомного оружия. По его словам, риск применения такого оружия «абсолютно огромен», это будет «конец света», передает «Интерфакс».

    По его оценке, разрешение конфликта пока не просматривается, «Россия глубоко обороняется и вытеснить россиян с Украины будет сложно».

    На вопрос о том, согласится ли Финляндия с тем, что Украина нанесет удар по российской стороне, и как она отреагирует, если при этом будет использовано оружие, предоставленное Финляндией, Ниинисте сказал: «Оружие Финляндии было передано для обороны и, насколько я знаю, оно использовалось в этих целях».

    Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил о начале третьей мировой войны. В прошлую субботу Москва предупредила о риске прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине.

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    6 сентября 2023, 20:14
    США понадеялись на «ответственное» применение ВСУ снарядов с обедненным ураном

    США выразили уверенность в «ответственном» применении ВСУ снарядов с обедненным ураном

    Tекст: Кристина Цыцура

    США уверены в том, что в случае поставок Киеву снарядов обедненным ураном использоваться они будут «ответственно», заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

    По ее словам, если эти снаряды будут включены в пакет помощи, то «украинцы будут применять их ответственно», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Она добавила, что эти снаряды в стандартном порядке применяются на танках, которые используют не только в США.

    Ранее издание Politico, ссылаясь на американского чиновника, писало, что Белый дом готовится объявить о включении в новый пакет помощи Киеву снарядов с обедненным ураном.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2023, 11:19
    Трамп назвал причиной спецоперации на Украине фальсификацию итогов выборов в США
    Трамп назвал причиной спецоперации на Украине фальсификацию итогов выборов в США
    @ Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не начала бы спецоперацию на Украине, если бы в США не были «фальсифицированы выборы», и к власти в 2021 году не пришел бы демократ Джо Байден, считает бывший президент США Дональд Трамп.

    По словам, российские власти никогда бы не начали спецоперацию на Украине, «если бы выборы (в США) не были фальсифицированы. «Если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей, которые мертвы», – передает ТАСС слова Трампа.

    Кроме того, Трамп заявил, что во время своего президентства он поддерживал тесный контакт с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, хотя они «не были близки с ним».

    Также Трамп выразил мнение, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден умирает и не сможет принять участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Бывший американский лидер считает, что Байден не в состоянии руководить американским правительством, а вместо него этим занимается его окружение.

    Одновременно Трамп обвинил Байдена в хранении ящиков с секретными документами, число которых в 20 раз превышает количество коробок, обнаруженных в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). При этом Трамп уверен, что Байден украл документы. «То, что он сделал – преступление», – уверен бывший американский президент.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что подавляющее большинство американских избирателей считает президента США Джо Байдена «слишком старым» для переизбрания на второй срок.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2023, 12:45
    Рогов: ВСУ семь раз ложно заявляли о взятии Работино

    Tекст: Алина Власенко

    Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских сил, хотя ВСУ уже не менее семи раз заявляли о его взятии, сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, Работино повторяет судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых ВСУ говорили большое количество раз.

    «По Работино я насчитал семь (сообщений ВСУ) с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ, однако это не соответствует действительности», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

    Рогов добавил, что бои за Работино продолжаются, российские войска удерживают юго-западные окраины села и все находящиеся южнее господствующие высоты.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки в районах Работино и Вербового Запорожской области.

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    7 сентября 2023, 07:18
    Российские войска уничтожили более двух взводов ВСУ на Купянском направлении

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил об уничтожении более двух взводов ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    На Купянском направлении потери вооруженных сил Украины составили более двух взводов военных, два пикапа и один разведывательный БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Зыбинский рассказал, что российская артиллерия также уничтожила САУ Krab польского производства и минометный расчет у Новоегорьевки и Ревучего. Авиация нанесла девять ракетно-бомбовых ударов по ВСУ у населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое, также авиаудар был нанесен по пункту временной дислокации украинских сил у Песчаного, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил о российских авиаударах на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Ракетные удары нанесены по опорным пунктам и пунктам временной дислокации в районах Нового и Южного, передает РИА «Новости».

    В Первомайском, Клещеевке, Часовом Яре, Очеретино, Марьинке, Красногоровке, Веселом, Верхнекаменском, Писецком и Спорном российской артиллерией уничтожены склад с боеприпасами, два блиндажа, опорный пункт, пункт временной дислокации, долговременная огневая точка, пункты управления беспилотниками, позиция гранатометного расчета АГС, танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины.

    ВСУ потеряли гаубицу «Мста-Б», САУ 2С1 «Гвоздика», противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» в Белой Горе, Ивано-Дарьевке, Часовом Яре. Кроме того, уничтожены три миномета ВСУ в Авдеевке, Победе и Первомайском и один в Спорном. В Миньковке и Резниковке «Ланцетами» уничтожены два танка. Под огонь системы «Солнцепек» попали силы штурмовой группы аэромобильного подразделения ВСУ в Клещеевке. FPV-дронами уничтожены две группы пехоты ВСУ в блиндаже в Раздоловке.

    Напомним, на Купянском направлении подразделения Западной группировки при поддержке авиации в ходе активной обороны улучшили тактическое положение под Свердловкой.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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