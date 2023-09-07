Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр»

Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола

Глава Национального центрального бюро Интерпола Калачев сообщил о желании ряда стран исключить Россию из организации

Tекст: Антон Антонов

Калачев указал, что Интерпол – профессиональная полицейская организация, деятельность политического, военного, религиозного или расового характера в ней запрещена уставом, передает ТАСС.

Однако после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине «ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола», сказал он. По словам Калачева, «закулисные дебаты» все еще ведутся.

При этом НЦБ поддерживает высокий уровень взаимодействия как с иностранными, так и российскими правоохранительными органами. Однако, признает Калачев, на Россию и Генеральный секретариат Интерпола оказывается давление.

Сохраняется «качественное и результативное» сотрудничество в международном розыске лиц, борьбе с терроризмом и организованной преступностью, наркотрафиком, экономическими преступлениями. Также поддерживается сотрудничество в сферах противодействия коррупции, отмыванию денег, нелегальной миграции и преступлениям, совершенным в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Учитывая сложности в политике, каналы Интерпола стали фактически единственным способом обмена полицейской информацией, сказал Калачев. Устав предусматривает, что члены организации могут обмениваться информацией даже при отсутствии между странами дипломатических отношений.

В 2023 году Международной организации уголовной полиции – Интерполу исполняется 100 лет. Интерпол является самой крупной межправительственной международной организацией, объединяющей 195 стран.

Напомним, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что НАТО пытается дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников.