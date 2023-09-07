История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.2 комментария
Business Insider: Россия научилась эффективно глушить украинские дроны
Способность российских сил глушить украинские беспилотники значительно улучшилась, из-за чего операторы ВСУ вынуждены приближаться к линии фронта, пишут американские СМИ.
В начале спецоперации украинские операторы могли запускать дроны далеко от линии фронта, и Россия не могла до них достать, пишет портал Business Insider.
Однако теперь Россия научилась глушить украинские дроны, и операторы ВСУ вынуждены приближаться к линии фронта, что «подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности», отмечает Ura.ru.
Ранее в четверг Минобороны сообщило об уничтожении средствами ПВО украинского беспилотника над Брянской областью. Кроме того, сбиты два беспилотника над территорией Ростовской области и один – над Раменским районом Подмосковья.