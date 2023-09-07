История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.2 комментария
В Европарламенте не согласились со Столтенбергом о «завоевании» Киевом территорий
Европарламентарий от Ирландии Дэйли не согласилась с Столтенберга о «завоевании» Киевом территорий
Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли назвала ложью слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Киев якобы «постепенно завоевывает территории».
Столтенберг сделал соответствующее заявление перед членами комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне, передает ТАСС.
«Вы сказали, Украина завоевывает территории. Это неправда», – сказала Дэйли, добавив, что Киев наоборот потерял территории. Она также потребовала от Столтенберг представить план для достижения мира на Украине.
Между тем, ранее бывший американский чиновник Чарльз Капчан заявил, что у западных стран есть жесткое «политическое табу» по обсуждению альтернатив разрешения украинского кризиса.