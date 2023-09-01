Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
В США заявили о «политическом табу» на разговоры по альтернативе для Украины
Экс-чиновник США Капчан: На Западе закрепилось «политическое табу» по альтернативе для Украины
У западных стран есть жесткое «политическое табу» по обсуждению альтернатив разрешения украинского кризиса, заявил бывший американский чиновник Чарльз Капчан.
Украинцев начинают обвинять в «медленных» темпах контрнаступления, такие высказывания звучат со стороны американских должностных лиц, приводит слова Капчана New York Times, передает РИА «Новости».
Руководства западных государств начали ощущать себя более уязвимыми после поставок оружия киевскому режиму, и политическая атмосфера в целом ужесточилась.
По мнению собеседника, остается «политическое табу» на «трезвое обсуждение финала». Открытое обсуждение альтернативы для Украины может грозить последствиями, и то, что ранее было в «некоторой степени табу», теперь стало «в высшей степени табу».
Вместе с тем, сейчас как раз настал момент для обсуждения альтернатив по украинскому вопросу, но чиновники, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга, твердят о поддержке Киева «столько, сколько потребуется».