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    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    9 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    6 комментариев
    6 сентября 2023, 11:09

    В Лондоне отказались заменить уничтоженный российскими силами Challenger 2

    Глава Минобороны Британии Шаппс: Лондон не будет передавать Киеву танк Challenger 2 на замену уничтоженному

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы действительно уничтожили танк Challenger 2 в зоне спецоперации, однако Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному, заявил на канале Sky News новый глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.

    По его словам, факт уничтожения танка в Лондоне подтверждается, однако у страны нет планов заменять его новым, передает РИА «Новости».

    Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    5 сентября 2023, 12:40
    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого

    Военный эксперт Рожин: ВСУ пытаются зайти с флангов на важный логистический центр Старомлыновку

    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед ВСУ поставлена задача – взять под контроль Старомлыновку. Для достижения этой цели противник и начал давление на Новодонецкое, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее украинские военные после мощных артобстрелов смогли подойти к позициям России у Новодонецкого.

    ВСУ пытаются достичь хоть каких-то заметных результатов в части контрнаступления. В связи с этим, видимо, и было принято решение о переброске дополнительных резервов в район Новодонецкого. Примечательно, что вблизи населенного пункта замечены и танки Challenger, которые ранее противник старался беречь», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Я бы не стал говорить о стратегических целях этого давления со стороны ВСУ. О прорыве к Мариуполю или Волновахе речь не идет. Вместо этого украинские военные, скорее всего, попытаются зайти с флангов в районе Времевского выступа, чтобы в дальнейшем атаковать село Старомлыновку. Населенный пункт является важным логистическим центром», – рассуждает собеседник.

    «Однако на концентрацию сил на участке Украине потребовалось время. Российские войска видели эти передвижения и полностью подготовили оборонительные рубежи. Так что у нас достаточно сил для отражения удара», – заключил Рожин.

    Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

    Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.

    Коментарии (6)
    6 сентября 2023, 06:51
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве, в Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы разрушения и пожары.

    Очевидцы сообщают, что в Киеве утром прозвучало не менее пяти взрывов, передает ТАСС.

    Кипер сказал, что в Одесской области повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры и административные здания.

    С 05.01 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на среду в городах Рени и Килия (Одесская область Украины) произошли взрывы. Сообщалось, что «Герани» атакуют порты».

    Коментарии (13)
    5 сентября 2023, 12:12
    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении

    Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения

    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, но ни на одном направлении они так и не достигли своих целей, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

    Министр указал, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, в то время как киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести контрнаступление.

    Шойгу отметил, что украинское руководство хочет продемонстрировать Западу хоть какой-то успех наступательных действий для дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

    Глава Минобороны добавил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. По словам министра, ВСУ здесь был нанесен значительный ущерб.

    Шойгу, слова которого приводит Минобороны в Telegram, добавил, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. При этом Киев пытается скрыть провал своего «наступления», атакуя гражданские объекты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (33)
    6 сентября 2023, 02:57
    Хинштейна удивила мягкость обвинений против напавших на ветерана СВО в Батайске

    Хинштейн сообщил о запросах в Генпрокуратуру и СК по делу о нападении на ветерана СВО в Батайске

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что направляет запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с «мягкостью» обвинений против напавших на участника СВО в Батайске.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что получил «много обращений в связи с дикой ситуацией в Батайске». Он отметил, что «после массовой огласки» уголовное дело было открыто, но «по статье «хулиганство», хотя в человека стреляли в упор» и «разрядили в него две обоймы из «травмата». Хинштейн считает, что подобная «мягкость действительно, вызывает вопросы».

    «Почему «хулиганство», а не «покушение на убийство»?» – заявил он, сообщив, что направляет запросы генпрокурору и председателю СК «о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав».

    В ночь на воскресенье возле кафе в Батайске в результате конфликта между местными жителями один мужчина выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что конфликт был связан с участием пострадавшего в специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с произошедшей в Батайске в ночь на 3 сентября стрельбой с участием ветерана спецоперации.

    Коментарии (17)
    5 сентября 2023, 21:46
    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил о возможном переходе ВСУ в оборону

    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что украинские войска могут перейти в глухую оборону, об этом он сказал YouTube-каналу Judging Freedom, предупредив, что ВСУ придется изменить тактику из-за проблем на поле боя.

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готовит граждан к тому, что ВСУ скоро придется занять оборонительные позиции, передает РИА «Новости».

    Также разведчик добавил, что украинский президент получает сообщение о контрпродуктивности атак ВСУ. По мнению Шаффера, успешному контрнаступлению ВСУ помешала эффективная линия обороны ВС России.

    Ранее Шаффер заявлял, что о переходе к обороне ВСУ может свидетельствовать новая волна мобилизации на Украине.

    Коментарии (8)
    6 сентября 2023, 03:59
    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны

    Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о переходе третьей мировой войны в активную фазу

    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Третья мировая война уже идет, она перешла из «гибридной» в активную фазу, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов заявил, что «настойчивость» украинских граждан указывает на необходимость принять Украину в НАТО. Он уверен, что Украина «усилит» НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, «события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться». Данилов считает ошибочным мнение, что «третья мировая не началась». Он утверждает, что третья мировая война «уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас вошла в активную фазу».

    «И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее», – заявил Данилов, отметив, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

    Напомним, Данилов также заявил, что проведение на Украине президентских и парламентских выборов может привести к дестабилизации внутри страны.


    Коментарии (19)
    5 сентября 2023, 21:11
    На Украине назвали число желающих покинуть страну мужчин

    Госпогранслужба: Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть около 30 человек

    На Украине назвали число желающих покинуть страну мужчин
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, которые пытаются незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста, им ограничен выезд, сообщил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко.

    Он пояснил, что пограничные наряды задерживают нарушителей, в основном призывного возраста мужчин, на границе с Румынией и Молдавией вне пунктов пропуска, передает РИА «Новости».

    Демченко уточнил, что с начала СВО за незаконное пересечение границы Украины были задержаны 14 600 человек, есть случаи на официальных пунктах пропуска, около 6 200 человек пытались уехать из страны по поддельным документам.

    Ранее законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения, был внесен в Верховную раду.

    Между тем, власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине уклонистов.

    Коментарии (8)
    5 сентября 2023, 18:48
    На Западе признали уничтожение танка Challenger 2 на Украине
    На Западе признали уничтожение танка Challenger 2 на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский танк Challenger 2 действительно уничтожен у поселка Работино на Запорожском направлении, это первый за почти 30 лет использования этой модели подобный инцидент, пишет Guardian.

    Предыдущий случай уничтожения танка такой модели произошел в 1994 году, пишет Guardian со ссылкой на военных экспертов, передает ТАСС.

    При этом в том случае это произошло из-за ошибочного ведения огня своей артиллерией в Ираке в 2003 году. Отмечается, что Challenger 2 произведено не слишком много, и их редко применяют.

    Эксперты издания подтвердили, что на распространенном в соцсетях роликах действительно запечатлен уничтоженный Challenger 2. Они предположили, что экипаж выжил.

    В 2023 году киевский режим получил от Лондона 14 танков Challenger 2. Напомним, военкоры публиковали видео подбитого под Работино танка Challenger 2.

    Коментарии (15)
    5 сентября 2023, 23:10
    Посольство России в Лондоне опубликовало изображение сожженного Challenger

    Российское посольство в Лондоне опубликовало изображение сожженного в ходе СВО британского танка Challenger

    Tекст: Антон Антонов

    Российское посольство в Великобритании опубликовало в соцсетях изображение сожженного в боях британского танка Challenger 2. Дипломаты указали, что Великобритания, передав танк Украине, впустую потратила деньги.

    Изображение в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сожженного танка сопровождается надписью «Wasted» – ее можно перевести, как впустую потраченный, с намеком на цену машины в 4,2 млн британских фунтов.

    Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (12)
    6 сентября 2023, 07:33
    Российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества

    Спецназ «Азова» накрыт ударами авиации и огнем артиллерии у Серебрянского лесничества

    Tекст: Антон Антонов

    У Серебрянского лесничества ударами авиации и артиллерии накрыли штурмовые группы 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    ВСУ потеряли до 30 боевиков. Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа сорваны атаки украинских штурмовых групп. Уничтожена станция артиллерийской разведки западного производства ВСУ. Российская авиация атаковала командно-наблюдательный пункт и пункты временной дислокации украинских сил у Кировска и Серебрянки, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские силы на Южно-Донецком направлении помешали ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного – украинская «группа уничтожена», передает ТАСС.

    Чехов также рассказал, что номер расчета реактивного артиллерийского дивизиона танковой бригады рядовой Филипп Верещагин во время одного из ночных боев на Южно-Донецком направлении смог отразить атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ, уничтожив трех боевиков, остальные обратились в бегство.

    РСЗО «Смерч» нанесла удар по украинским войскам северо-западнее Времевки, уничтожив боевую бронированную машину, автомобильную технику и солдат ВСУ. У Катериновки уничтожен украинский склад боеприпасов, в Угледаре под удар попал пункт временной дислокации ВСУ, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и живая сила противника.

    Юго-восточнее Новодаровки уничтожен пикап с украинскими боевиками, северо-восточнее Никольского – пикап с переносным противотанковым комплексом, у Привольного – буксируемая гаубица Д-20. Кроме того, уничтожены украинские минометные расчеты западнее Пречистовки, южнее Новодаровки, южнее Константиновки и два минометных расчета севернее Никольского, сообщил Чехов.

    Российская авиация атаковала позиции ВСУ в районе Пречистовки, Новодонецкого, Угледара и Старомайорского. Украинский беспилотник «Фурия» сбит из ЗРК «Стрела-10».

    В августе сообщалось, что националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) вернулось в зону боевых действий, боевики отправились в район Серебрянского лесничества.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2023, 11:53
    В России разоблачили украинский фейк о «новой мобилизации»

    Tекст: Алина Власенко

    Авторы Telegram-канала «Война с фейками» разоблачили созданный украинским Центром инфо-психологических операций ВСУ документ о якобы планирующейся в России мобилизации.

    Украинские Telegram-каналы распространяют фейковый «приказ министра обороны» Сергея Шойгу, согласно которому с 11 сентября в России якобы возобновятся мобилизационные мероприятия.  На деле, как сообщает Telegram «Война с фейками», распространяемый документ изготовил украинский Центр инфо-психологических операций ВСУ для дестабилизации ситуации в России.

    «Распространение началось с небольших каналов, после чего фейк подхватила вся Telegram-сетка украинских дезинформаторов, включая советника МВД Украины Геращенко и крупнейшие информагентства. Параллельно документ распространяли в соцсетях боты. На скриншотах видно, что в пабликах разных городов публиковался идентичный текст. Сейчас все подобные комментарии заблокированы», – указывают авторы Telegram-канала.

    Они отмечают, что в распространяемом документе не соблюдена нумерация. «Фейковый приказ, который якобы подписали в сентябре, имеет порядковый номер 463. При этом на сайте Минобороны еще 29 августа был опубликован приказ №558.

    Кроме того, в фейковом документе подпись Шойгу сделана черной ручкой, а дата подписания документа и номер экземпляра – синей. Такое возможно, только если вместо оригинальной подписи министра использовали шаблон из другого документа. Более того, в свежих приказах подпись Шойгу выглядит по-другому, отмечают борцы с фейками.

    «В настоящих приказах министра обороны контролировать исполнение приказа могут только заместители министра или начальник генштаба. Здесь же эта задача возложена на главное мобилизационное управление. Кроме того, глава ведомства не будет приказывать «представителям военных комиссариатов». Приказ будет адресован командующих войсками военных округов, которым подчиняются военкомы», – также отмечают разоблачители.

    Кроме того, в оформлении документа есть целый ряд ошибок. «Например, неверно сделан гриф «для служебного пользования», и оставлены «висящие строки» перед словом «приказываю», – отмечают авторы канала.

    Тем временем на самой Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

    Коментарии (14)
    6 сентября 2023, 06:25
    США захотели «удержать» Северную Корею от поставок оружия России

    Помощник президента США Салливан заявил об «интенсивном продвижении» переговоров КНДР и России о поставках оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность введения новых санкций против КНДР в связи с приписываемыми ей поставками вооружений в Россию, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что такой шаг Пхеньяна «не лучшим образом отразится на Северной Корее».

    Салливан обвинил КНДР в поставках России вооружений для атак «зерновых хранилищ и отопительной инфраструктуры» на Украине. По его словам, КНДР «заплатит за это в рамках международного сообщества», передает ТАСС.

    При этом США «не видели», чтобы КНДР «осуществляли значительные поставки боеприпасов или других военных средств в Россию». По версии Вашингтона, переговоры России и КНДР «относительно военной поддержки достаточно интенсивно продвигаются».

    США намерены «призывать Северную Корею выполнять взятые на себя публичные обязательства не поставлять в Россию вооружения», а также искать способы «удержать Северную Корею от этого шага».

    Напомним, в YT сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в середине сентября может посетить Россию и встретиться с главой российского государства Владимир Путиным. В Кремле отказались комментировать возможность встречи Путина и Ким Чен Ына.

    Коментарии (6)
    6 сентября 2023, 01:28
    Взрывы прогремели в Одесской области

    Взрывы произошли в городах Одесской области Украины

    Взрывы прогремели в Одесской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В городах Рени и Килия (Одесская область Украины), где расположены порты, слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области с 00.34 мск действует воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили, что в Рени прозвучали три взрыва. По данным СМИ, «сильный пожар вспыхнул в Одесской области», передает РИА «Новости».

    Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что «ночное цветение «Герани» лишает нацистов сна». По его словам, «русская армия с помощью БПЛА работает по инфраструктурным объектам противника в Измаильском районе Одесской области».

    «Военкоры Русской весны» также сообщают, что происходят «мощные взрывы на границе Украины и Румынии», «Герани» атакуют порты». «Российские БПЛА-камикадзе атаковали портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. Противник признает поражения целей», – говорится в сообщении.

    В воскресенье утром сообщалось, что в Рени произошел мощный взрыв, повреждения получила припортовая инфраструктура. Рени, как и Килия, находится вблизи украинско-румынской границы. Румыния опровергла падение российских дронов на своей территории.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2023, 16:36
    Путин: Россия борется на Украине с бандеровскими нелюдями

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в ходе специальной военной операции борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами, заявил президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа».

    «Надо поднимать и показывать данные. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть», – цитирует ТАСС Путина.

    Помощник главы государства Владимир Мединский указал, что как минимум 13,5 млн мирных советских жителей стали жертвами фашистского геноцида в годы Великой Отечественной. «Включая те 1,5 млн евреев, убитых прихвостнями нацистов на Украине», – отметил он. В ответ Путин сказал: «И все это есть в архивных документах: приказы, отчеты об исполнении этих приказов, фамилии и имена тех, кто это делал, фамилии и имена палачей. Все есть».

    По словам президента, четверть от общего числа жертв холокоста были уничтожены нацистами и коллаборантами на территории Украины. «Это полтора миллиона человек – женщины, старики, дети, если всего за холокост было уничтожено нацистами 6 млн, то это четверть, 25% жертв», – привел Путин исторические данные о репрессиях на территории Украины.

    «Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты, это как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы, даже войска СС не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях, они практически передали это все в руки местных националистов и антисемитов», – подчеркнул президент. На его взгляд, «это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню».

    Ранее Путин заявил, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (12)
    6 сентября 2023, 05:58
    Bloomberg: Миллионы жителей Украины не захотят возвращаться на родину

    Bloomberg сообщило о вероятном отказе 3,3 млн украинцев возвращаться на родину из-за границы

    Tекст: Антон Антонов

    На Украину из-за границы могут не вернуться 3,3 млн украинцев – это около 8,8% населения до начала конфликта, свидетельствует исследование Центра экономической стратегии Украины.

    Если конфликт затянется, число может увеличиться. Это грозит подорвать экономику Украины и помешать восстановлению страны. По информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Европе зарегистрировано примерно 6 млн украинских беженцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, в Раде предложили обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья. Кроме того, на Украине предложили запретить мужчинам выезд из страны на три года после окончания боевых действий.

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    Интерес России к газовому хабу в Турции ослаб

    Турция хочет создать газовый хаб как в Лондоне и Гамбурге, заявил президент Реджеп Эрдоган. Эту идею в прошлом году Анкаре подкинула Россия – и Турция за нее зацепилась в надежде поднять свой статус в Европе и усилить свое влияние. Однако для России этот проект потерял былую привлекательность. Почему? Подробности

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    Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам

    Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности

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    ВСУ перешли к новой штурмовой тактике на Южно-Донецком направлении

    После продолжительных артобстрелов украинские силы попытались прорваться в село Новодонецкое. В результате интенсивных ударов был разминирован коридор на этом участке фронта. Одновременно противник начал движение в сторону Новомайорского. Какие планы задумало реализовать украинское руководство на Южно-Донецком направлении и станет ли массированная артподготовка новым способом ВСУ разминирования полей? Подробности

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    Болгар лишают главной связи с Россией

    В Болгарии создают общественный комитет из узнаваемых людей, чтобы спасти главный национальный праздник – день освобождения от Османской империи. Он грозит стать жертвой интриг со стороны еврочиновников, русофобов и турок. А что же болгары? Мнение болгар никого не интересует. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Армению пригласили в НАТО

      Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия уходит с Южного Кавказа. Острая конкуренция с НАТО за этот регион нам действительно предстоит.

    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

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