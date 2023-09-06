В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.0 комментариев
Захарова: До Украины дошло, какую роль ей отвел Запад
Спикер МИД Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО Данилова о роли Украины в игре Запада
До Киева наконец дошло, что происходящее в данный момент – не попытка России и Украины выяснить отношения, а глубокий конфликт, в котором США стремятся вернуть мир в колониальную зависимость, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова
В своем Telegram-канале она указала на то, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов наконец признал, что третья мировая война сейчас «вошла в активную фазу». Более того, он отметил, что если кто-то считает, что «это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее».
«Дошло, наконец, и до «избранных»… что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами», – подчеркнула Захарова.
Также представитель МИД заметила, что до «избранных», скорее всего, дошло и то, что они – инструмент.
«Отсюда такая истерика. Спросите Данилова, что скрывается за этим «все намного сложнее»? Не прозрение ли насчет роли Украины в эту историческую эпоху?» – резюмировала дипломат.
Напомним, Данилов заявил, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.