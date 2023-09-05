Началась регистрация на федеральный просветительский марафон Знание.Первые

Посетить мероприятия марафона смогут все желающие — регистрация началась 4 сентября на сайте marathon.znanierussia.ru. Зрители со всей страны смогут присоединиться к онлайн-трансляциям лекций и дискуссий в прямом эфире на сайте общества «Знание» и в его сообществе ВКонтакте

«Международная выставка-форум «Россия» обращена к каждому россиянину. На ней посетители смогут узнать больше о своей родной стране: о ее достижениях, природных богатствах, людях и традициях. На полгода территория ВДНХ станет миниатюрной проекцией России, ведь на выставке будут представлены все 89 регионов страны, федеральные министерства, корпорации, будут организованы масштабные образовательные и культурные программы. Мы живем в великой стране, нам есть чем гордиться. Об этом должен знать каждый», – заявила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Главной темой марафона станут современные достижения нашей страны и ее граждан, способствующие развитию России и повышению ее авторитета на международном уровне. Выдающиеся ученые, руководители крупнейших компаний, успешные предприниматели, мастера культуры и искусства, государственные и общественные деятели расскажут об инновациях в науке и технике, прогрессивных решениях в экономике и сфере безопасности, значимых улучшениях в социальной сфере, образовании и здравоохранении. Также наставники обсудят с молодежью, какой вклад в прогресс России своими идеями и действиями может внести каждый человек, нацеленный на самореализацию.

Осенний марафон станет шестым для Российского общества «Знание». За два года просветительские марафоны посетили более 50 тыс. молодых людей из разных регионов нашей страны, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

По уже сложившейся традиции лекторы общаются с самыми активными участниками марафона и отвечают на вопросы зрителей. Значимым результатом каждого марафона становится создание актуального просветительского контента, который пополняет цифровую библиотеку Общества «Знание». К настоящему времени записи онлайн-трансляций с пяти прошедших марафонов набрали свыше 580 млн просмотров.

Федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание» – Знание.Первые пройдет с 4 по 6 ноября 2023 года. Он стартует в день открытия Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, на которой будут представлены главные достижения страны. Мероприятие учреждено указом президента Российской Федерации, участие в нем примут все 89 регионов РФ, федеральные ведомства, корпорации, иностранные делегации и общественные организации.