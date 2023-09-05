Общественные штабы подтвердили готовность вести независимый контроль за выборами

Перед выборами резко увеличилось количество информационных атак из-за рубежа, отметил руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Он подчеркнул, что для защиты от провокаций все общественные наблюдатели должны быть обеспечены кодексом этики и «золотым стандартом» наблюдения, который был модернизирован в этом году, говорится на сайте ОП России.

Между тем инфраструктура общественного наблюдения полностью готова к предстоящим выборам, указала исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова.

«За три* последних месяца было организовано 1309 обучающих семинаров в 49 регионах страны по программе ОП РФ и НОМ. Те, кто приходил на наши курсы, неоднократно были наблюдателями на выборах. И мы надеемся, что они, несмотря на информационное давление, проявят свои главные качества – объективность, компетентность, неангажированность», – подчеркнула она.

О готовности к независимому наблюдению рассказали представители новых регионов России. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Запорожской области Антон Бибаров-Государев отметил, что наблюдатели, прошедшие обучение, проявили к семинарам большой интерес.

«В целом члены общественного штаба не фиксируют таких условий, которые мешали бы волеизъявлению жителей региона, общественному наблюдению. Силовые структуры со своей задачей справляются: безопасность обеспечивается на территории всего региона», – добавил он.