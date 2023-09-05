Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Самолет экстренно сел в Шереметьево после сообщения о неполадках с двигателем
Летевший в столицу из Пензы Airbus A320 с пассажирами сообщил о проблеме с двигателем, самолет успешно приземлился в Шереметьево, сообщил источник в авиационных службах.
Выполнявший рейс из Пензы в Москву Airbus A320 доложил о проблеме в работе двигателя, он благополучно сел в Шереметьево, сказал собеседник ТАСС.
При заходе на посадку двигатель возобновил штатную работу. Причину сбоя планируется установить в ходе технической проверки.
В конце августа летевший в Пхукет самолет российской авиакомпании Azur Air совершил экстренную посадку в международном аэропорту Ташкента.