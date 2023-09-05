  • Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Учения у берегов России показывают настоящие цели Германии
    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого
    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2
    Скотт Риттер: Россия после победы на Украине сможет простить США
    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
    Украинский каратель получил срок за расстрел мирного жителя Мариуполя
    В России разоблачили украинский фейк о «новой мобилизации»
    Зеленский призвал Евросоюз вернуть уехавших украинцев на родину
    Эрдоган: Турция продолжит усилия для обмена пленными между Россией и Украиной
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    15 комментариев
    5 сентября 2023, 13:02

    Песков анонсировал пленарку ВЭФ 12 сентября

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин 12 сентября примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пленарка будет 12 сентября», – сообщил Песков, добавив, что она запланирована на 15.00 по владивостокскому времени, передает ТАСС.

    VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

    4 сентября 2023, 17:45
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Продвижение украинского контрнаступления провалилось, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается пробуксовки контрнаступления (ВСУ), это не пробуксовка, это провал», – констатировал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что на сегодняшний день «это выглядит именно так». Глава российского государства выразил надежду, что и в дальнейшем это будет именно так.

    В вопросе о посредничестве в переговорах по урегулированию на Украине, Путин отметил, что Россия от никогда от него не отказывалась. «Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся», – сказал президент.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить главу минобороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата Рустема Умерова.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 19:46
    Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины
    Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительству необходимо проработать решения о приоритетном использовании чиновниками российских автомобилей, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительство и руководства регионов получили задачу принять меры по приоритетному использованию муниципальными и госслужащими в служебных целях российских высоколокализированных автомобилей. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Доклад по этому вопросу предстоит подготовить к 1 февраля, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие автомобили планируется пересадить российских чиновников.

    Коментарии (37)
    4 сентября 2023, 17:23
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    @ Валерий Шустов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вероятное соглашение Москвы, Анкары и Дохи по поставкам 1 млн тонн зерна самым бедным странам не станет альтернативой зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке», — цитирует Путина ТАСС.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    «Готовы вместе продвигать [инициативы], как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны [зерно]», — сказал Путин.

    Также в ходе беседы с Эрдоганом он отмечал, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

    Коментарии (31)
    4 сентября 2023, 18:53
    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин заявил о попытках ВСУ атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» ВСУ постоянно пытаются атаковать, в том числе беспилотниками, которые отправляются из украинских портов, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

    «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток», на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турцию из России. Наши корабли охраняют эти «потоки», эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов. Для возвращения России в зерновую сделку нужно договориться, что такого больше не будет», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Ранее Путин заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак. Президент также заявил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:37
    Путин назвал условие реанимации зерновой сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Ранее Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 15:51
    Переводчик на встрече Путина и Эрдогана оговорился о войне России и Турции

    Tекст: Алина Власенко

    Переводчик на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана оговорился, заявив о войне между странами.

    «Между Россией и Турцией война», – оговорился он, переводя слова турецкого президента, когда тот говорил о конфликте на Украине. После небольшой заминки переводчик поспешил поправиться, что вооруженный конфликт идет между Россией и Украиной. Лидеры России и Турции не отреагировали на трудности перевода.

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:05
    Путин: Зерновую сделку использовали для проведения террористических атак
    Путин: Зерновую сделку использовали для проведения террористических атак
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов», — приводит слова Путина ТАСС. Он подчеркнул, что это «не может быть терпимым дальше».

    Глава российского государства отметил, что прекращение зерновой сделки не повлияло на ситуацию на мировых продовольственных рынках, цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет. «Есть проблемы с его справедливым распределением, это да. Но это никак не связано с так называемой зерновой сделкой», — заключил Путин.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    4 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 16:32
    Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, в общей сложности они общались три часа.

    Путин в начале встречи пригласил Эрдогана заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых, после чего президенты продолжили общение уже за столом переговоров с участием делегаций, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    По окончании беседы в широком формате, Путин и Эрдоган продолжили общение в узком кругу за рабочим обедом.

    Напомним, в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 18:59
    Предельный возраст отсрочки IT-специалистам повышен до 30 лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предельный возраст отсрочки от призыва на срочную службу для IT-работников повышен до 30 лет, соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ вносит изменения в указ от марта 2022 года «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», возраст отсрочки меняется с 27 лет до 30 лет.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 15:44
    Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа
    Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры в расширенном составе, которые продлились полтора часа.

    В составе делегаций с обеих сторон были главы МИД и другие ключевые министры. Переговоры начались в 13.14 мск, передает ТАСС.

    Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе зерновую сделку. Эрдоган заявил, что переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и для африканских стран.

    Турецкий лидер отметил также высокое сотрудничество с Россией по газу и подчеркнул, что создание газового хаба в Турции имеет большую значимость для страны.

    Ранее сообщалось, что Путин также обсудит с Эрдоганом конфликт на Украине.

    Коментарии (5)
    4 сентября 2023, 16:57
    Путин назвал конструктивными переговоры с Эрдоганом
    Путин назвал конструктивными переговоры с Эрдоганом
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Беседа с президентом Турции Таийпом Эрдоганом прошла в конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере, мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере», – цитирует российского лидера ТАСС.

    Он отметил, что в ходе переговоров политики обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Напомним, в Сочи в понедельник прошли переговоры президентов России и Турции. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:12
    Путин заявил об учреждении рабочей группы для строительства газового хаба в Турции
    Путин заявил об учреждении рабочей группы для строительства газового хаба в Турции
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, необходимо также согласовать правовые вопросы его функционирования, схем торгов и передачи, заявил президент России Владимир Путин.

    «Газпром передал компании «Баташ» проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Ранее Владимир Путин назвал конструктивными переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Коментарии (2)
    4 сентября 2023, 22:32
    Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман

    Путин отметил вклад муфтиев Северного Кавказа в гармонизацию межнациональных отношений

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами муфтиев Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края за вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Абдулаева Ахмеда Магомедовича – муфтия, председателя централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан», – передает ТАСС текст документа.

    Почетными грамотами также отмечены муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев, муфтий Кабардино-Балкарской Республики Хазраталий Дзасежев и муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2023, 12:32
    Песков подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи

    Песков заявил о достижении Путиным и Эрдоганом цели встречи в Сочи

    Песков подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Подписание документов по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не предусматривалось, руководители государств планировала только обмен мнениями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу двусторонних отношений и обменяться мнениями по известным региональным проблемам»», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    По его словам, «эта цель была достигнута».

    Песков также заявил, что не знает, принял ли президент Турции приглашение российского коллеги отдохнуть в Сочи, но считает, что сам факт приглашения говорит о дружественных отношениях глав государств.

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой стала жизнеспособность прежней зерновой сделки. Путин заявил, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 20:18
    Путин поручил разработать нацпроект по формированию экономики данных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Национальный проект по формированию экономики данных планируется разработать в России, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительству предстоит обеспечить утверждение нацпроекта по созданию экономики данных до 2030 года, проект должен предусматривать мероприятия по сбору данных, говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

    В нацпроект войдет сбор информации с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также передача данных и развитие систем связи нового поколения.

    Проект должен предусматривать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с российским оборудованием, технологии программного обеспечения, включая облачные платформы, центры обработки данных и вычислительных мощностей.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Луганске задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни ЛНР
    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
    Times: Элитная бригада ВСУ с оружием НАТО несет большие потери
    Песков о словах Пашиняна: Россия не собирается уходить из Южного Кавказа
    В США заявили об участии украинских националистов в штурме Капитолия
    Германия столкнулась с проблемой нехватки мест в тюрьмах для трансгендеров
    Екатеринбуржец вышел на пикет, чтобы добиться выдачи редкого лекарства для сына

    Молдавия рискует остаться зимой без российского газа

    Молдавия в открытую пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Кишинев заявил, что никакого газового долга перед Россией, оказывается, нет. Выбранный путь конфронтации может легко привести к остановке поставок газа в Молдавию. А ведь до отопительного сезона уже совсем недалеко. Что будет в этом случае с Приднестровьем, да и самой Молдавией? Подробности

    Перейти в раздел

    Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам

    Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности

    Перейти в раздел

    Су-34 расширят способы применения «Кинжалов»

    ВКС России получают новые возможности для применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В качестве носителя боеприпаса впервые использован истребитель-бомбардировщик Су-34. Почему выбор пал именно на эту машину и к каким результатам подобные новшества могут привести в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Учения у берегов России показывают настоящие цели Германии

    В ближайшие дни на Балтийском море начинаются учения НАТО с участием десятков кораблей и тысяч военнослужащих. Примечательно в этих учениях вовсе не участие американского десантного вертолетоносца, а ряд совсем других обстоятельств. В частности, обращение к исторической памяти между Германией и Россией и немецкому реваншизму. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............