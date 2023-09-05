Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Песков анонсировал пленарку ВЭФ 12 сентября
Президент Владимир Путин 12 сентября примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пленарка будет 12 сентября», – сообщил Песков, добавив, что она запланирована на 15.00 по владивостокскому времени, передает ТАСС.
VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».