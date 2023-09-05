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Шойгу: Конференция по безопасности показала провал усилий Запада по изоляции России
XI Московская конференция по международной безопасности показала на провал усилий западных стран по изоляции России, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
В Telegram-канале оборонного ведомства указано, конференция показала высокий авторитет России на международной арене, продемонстрировав также провал усилий коллективного Запада по ее изоляции.
Кроме того, министр подвел итоги прошедшего в августе Международного военно-технического форума «Армия-2023», в котором приняли участие 1,5 тыс. предприятий и организаций, включая 83 иностранные компании.
По его словам, в рамках форума было заключено 20 госконтрактов на сумму свыше 400 млрд рублей.
«Форум в очередной раз доказал, что даже в условиях санкций остается актуальной площадкой для стран, готовых строить равноправные партнерские отношения в военно-технической сфере», – подчеркнул Шойгу.
Также глава Минобороны сообщил, что главы иностранных военных ведомств на конференции выразили поддержку курсу России на укрепление многополярности.
«Конференция собрала 800 делегатов из 76 стран и 6 международных организаций, в том числе 26 министров обороны, 16 заместителей министров обороны и начальников генеральных штабов – главы иностранных оборонных ведомств выразили поддержку внешнеполитическому курсу России», – заверил он.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к военно-техническому сотрудничеству.