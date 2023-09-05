Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Пескова спросили об объявлении выходным днем даты окончания Второй мировой
Песков не комментирует возможность объявления выходным днем дату окончания Второй мировой
Вопрос о возможности объявления выходным днем даты окончания Второй мировой войны (3 сентября) не является прерогативой Кремля, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, это не входит в прерогативу администрации президента, передает ТАСС.
Отвечая на уточняющий вопрос, он рассказал, что в этом году 3 сентября у главы государства Владимира Путина не было запланировано мемориальных мероприятий, поэтому и не было информации о них на сайте Кремля.
Комментируя протесты со стороны Токио в связи с празднованием в России Дня Победы над милитаристской Японией также 3 сентября, Песков отметил, что речь идет о нашей истории, которая абсолютно очевидна и должна быть очевидна и для Японии, поэтому протесты нельзя принимать во внимание.
«Что касается праздничных дней, а тем более мемориальных, которые касаются Второй мировой войны, для нас это будет праздником всегда», – заключил он.
Напомним, в июне в России был принят закон, объявляющий 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.