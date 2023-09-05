Handelsblatt: Военные ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны

Tекст: Ольга Никитина

Рядовой ВСУ с позывным «Лютый» рассказал газете Handelsblatt, что когда украинские военные захватывают траншеи, взрываются мины-ловушки. Пройдя открытую местность, солдаты ВСУ бросаются в окопы, где их поджидают мины еще советских времен, передает РИА «Новости» содержание публикации немецкого издания.

Лютый сказал газете, что солдаты ВСУ, едва осознав ошибку, «разлетаются в клочья». После обнаружения заминированного участка к месту вызывают саперов, но ждать их очень долго, рассказал военнослужащий.

В статье говорится, что вся эта ситуация вызывает недовольство у украинских генералов, которые, пренебрегая безопасностью, заставляют бойцов двигаться дальше.

Однако выполнять такие приказы готовы далеко не все военнослужащие, пишет издание. Газета приводит слова одного из украинских солдат по имени Владимир, который заявил, что относятся к ним, как к пушечному мясу. Жизнь украинских военных он назвал кошмаром.

Американские СМИ со ссылкой на украинских морпехов сообщали ранее о новой российской тактике поджигания минных полей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.