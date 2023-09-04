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Воспитывающая 14 детей жительница Ростовской области удостоена звания «Мать-героиня»
Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Ростовской области, которая воспитывает 14 детей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» жительнице села Вареновка Ростовской области Лии Безкоровайной, воспитывающей 14 детей, заявил губернатор области Василий Голубев.
В своем Telegram-канале Голубев написал, что она стала первой в Ростовской области женщиной, которая удостоена этого звания. По его словам, Путин наградил ростовчанку Лию Безкоровайную за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Голубев уточнил, что в семье Безкоровайных воспитывается 14 детей, самому младшему из них нет и года, а самому старшему исполнился 21 год в понедельник, 4 сентября. В 2018 году многодетная ростовчанка была награждена дипломом губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении и в России звания «Мать-героиня» «в целях совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации, защиты материнства и детства».