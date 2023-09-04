Глава МОК признал невозможность изоляции мирового спорта от россиян

Глава МОК Бах: Изолировать мировой спорт от россиян невозможно

Tекст: Вера Басилая

Бах заявил, что украинское правительство призвало к полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что нарушает права человека и Олимпийскую хартию. Вместе с тем, он отметил, что пока не может сказать об участии российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также в Олимпийских играх в Париже, передает ТАСС.

По его словам, окончательное решение не будет принято через несколько дней, но в рекомендациях международным федерациям МОК указал, что никаких команд и никаких гимнов, никаких цветов, никакой национальной идентификации в отношении России и Белоруссии быть не должно. Бах подчеркнул, что спортсменам предоставили право соревноваться не как представителям своей страны: либо в нейтральном статусе, либо выступать индивидуально.

Глава МОК также добавил, что такая система работает на чемпионатах мира и Европы, несмотря на то, что Украина ей не рада, но у страны появилась возможность отобраться на Олимпийские игры.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщал, что олимпийские комитеты России и Белоруссии 26 июля не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже. Позже глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что руководство МОК стало действовать в интересах украинских спортсменов.