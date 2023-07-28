Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Поздняков обвинил МОК в отстаивании интересов украинских спортсменов
Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) стало действовать в интересах украинских спортсменов, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
По его словам, в МОК наглядно показали то отношение, с которым предстоит столкнуться любому россиянину на международных соревнованиях после отсевов по национальному признаку, передает ТАСС.
Анна Смирнова это испытала на себе и такова новая объективная реальность, в которой оправдываются и поощряются любые антироссийские демарши, а для всего остального есть озабоченность, рекомендации и санкции, заметил он.
Поздняков добавил, что МОК определил для себя и принял сторону политического конфликта, начал действовать в интересах украинской стороны, уже открыто раздавая предписания участникам олимпийского движения: чьи права защищать, а чьи – «отложить до подходящего момента».
«Олимпизм официально делают инструментом, управляемым извне в интересах геополитического заказа на нейтрализацию наших граждан и организаций в спорте», – добавил глава ОКР.
Поздняков добавил, что только «считанные единицы» российских спортсменов смогут отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже.
По его словам, в прошлом году министр спорта, он же глава НОК Украины Вадим Гутцайт засыпал президента МОК и руководителей международных спортивных федераций гневными письмами, с угрозами в адрес российских спортсменов, вплоть до кровавых расправ, в ответ на эти послания внятной реакции из Лозанны не последовало, при этом все русофобские требования были в итоге последовательно исполнены, невзирая на законы, мнение ООН, Олимпийскую хартию и здравый смысл.
«Рекомендации и критерии изначально практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпиаду. В Париж если и смогут в итоге поехать, то считанные единицы, при этом еще неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты», – добавил он.
Ранее глава МОК Томас Бах сообщал, что олимпийские комитеты России и Белоруссии 26 июля не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже.