Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Путин поручил стимулировать использование в каршеринге отечественных авто
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимуляции использования в каршеринге автомобилей, преимущественно производящихся в России, следует из поручений главы государства.
Необходимо проработать вопросы по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей при оказании услуг по аренде автомобилей с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью, указано в поручении правительству России, опубликованном на сайте Кремля.
При необходимости должно быть обеспечено внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации, добавляется там.
Ранее «АвтоВАЗ» начал переговоры по поставке машин таксопаркам.