«АвтоВАЗ» начал переговоры по поставке машин таксопаркам и агрегаторам

Компания «АвтоВАЗ» ведет переговоры с агрегаторами такси по поставке им автомобилей Lada, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах Евразийского конгресса.

По его словам, агрегаторы такси в основном заинтересованы в автомобилях с автоматической коробкой передач, но есть необходимость в машинах и на ручной коробке, передает ТАСС.

Соколов считает, что Lada Vesta Aura подходит для такси класса «Комфорт» и «Комфорт плюс».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей для легковых такси и каршеринга. А вице-премьер Денис Мантуров не исключил поставки Lada Aura для государственных нужд.